Melle. „Melle ist das Zentrum von allem!“ Für diesen Satz bekam ein Mädchen in der Ergebnis-Präsentation der Jugendkonferenz den größten Applaus. Weitere Themen: eine Mountainbike-Strecke, Pausenaufenthaltsräume, der Bolzplatz in Buer, „Teens 4 Teens“.

Und auch das ist nur ein Ausschnitt der vielfältigen Themen, die 70 Jugendliche sich selbst gesetzt hatten. Im Vorfeld konnten sie auf jugendkonferenz-melle.de Themenvorschläge machen. Die durften dann wiederum andere Jugendliche danach bewerten, wie wichtig sie für sie sind.

Schließlich standen am Donnerstag im Forum zwölf Themen an:







Mountainbike-Strecke in Melle-Mitte

Pausenraum für Neunt- und Zehntklässler an der Wilhelm-Fredemann-Oberschule Neuenkirchen

Pausenraum für die Oberschule Lindenschule Buer

Café/Diner "The American Diner - Queens"

Sanierung des Fußballplatzes am Jugendwagon in Buer

Meller Nightlife 2.0, sprich eine Neuauflage des 2018-er Musikfestivals im Sommer 2020

App für Jugend-/Ferienjobs in Melle

Offenes interkulturelles Bewegungsangebot

Schülerfreizeitkarten (für die ÖPNV-Nutzung)

Beratungsangebot/Treff "Teens 4 Teens"

Unterstützung für Obdachlose

Petterson & Findus (junge Menschen und Senioren begegnen sich)

Den Tag sollten die Jugendlichen (ab der siebten Klasse) dazu nutzen, die Ideen auszuarbeiten. Und zwar konkret. Keine Luftschlösser bauen, sondern realitätsnah überlegen, wie sich das Thema umsetzen lässt: Wo kann das gemacht werden? Wie wäre das zu finanzieren? Wen muss man mit ins Boot holen? Was sind die nächsten Schritte?



Im besten Fall nahmen die Jugendlichen im Tagesverlauf Kontakt zu Menschen auf, die weiterhelfen können.

Paul, der sich mit drei Freunden und zwei weiteren Jungen, die spontan zur Gruppe stießen, für eine Mountainbike-Strecke einsetzt, bekam zum Beispiel Peter Spiekermann an den Hörer. Der ist nicht nur Leiter der Radsportabteilung im SC Melle sondern auch Ratsherr (UWG) und in dieser Doppelfunktion ein Top-Unterstützer des Anliegens. Paul und seine Kumpel heizen derzeit am Grünen See herum, aber das ist relativ weit weg von Melle-Mitte und sie werden dort auch nur geduldet, erzählt der 16-Jährige. Ziel ist deshalb eine legale Radsportstrecke am Meller Berg und zwar im Einklang mit Waldbesitzern, Wanderern, Walkern, Reitern. Paul: "Wir wollen ein Miteinander, kein Gegeneinander." Dazu, ist den Jugendlichen klar, brauchen sie erstens Unterstützung aus der Politik ("Wir wollen den Stadtrat kontaktieren") und zweitens müssen sie, ganz wichtig, "die Haftungsfrage klären."

Anders als in den beiden ersten Jugendkonferenzen präsentierten die Teilnehmer ihre Arbeitsergebnisse diesmal an Einzelständen. Das Interesse der Zuhörer, hauptsächlich aus Politik und Pädagogik, verteilte sich entsprechend.

Für einen Pausenraum an der Lindenschule Buer, "wo's warm ist und nicht regnet" wie Paul Gaukelsbrink (14) die Priorität erläuterte, konnten sich mehr erwärmen als für ein lobenswertes Projekt wie "Offenes interkulturelles Bewegungsangebot". Ehrlichkeit gehört dazu, hatte Moderator Uwe Helmes zuvor betont.

Die App mit Jobangeboten für Jugendliche hingegen, 2017 auch schon mal angeregt, bekam in der Schlusspräsentation, in der die Projekte noch mal in Kurzversion auf der Bühne umrissen wurden, viel Applaus. Bürgermeister Reinhard Scholz sagte zu, die Idee kommende Woche im Unternehmer-Netzwerk vorstellen zu wollen: "Mal sehen, wie das Interesse ist."

Eine Schwierigkeit war zudem, abends, nach nur fünf Stunden Zeit, schon konkrete Ergebnisse vorweisen zu können. Das gelang zum Beispiel der Gruppe "Teens 4 Teens", die Gleichaltrige mit Problemen beraten möchte. Sie bekommt im Jugendzentrum "Altes Stahlwerk" dafür einen Raum zur Verfügung gestellt.



Bleibt noch die Sache mit Melle als "Zentrum von allem". Die Schülerin hatte lediglich sagen wollen, dass die meisten Jugendlichen Busse nutzen, um nach Melle-Mitte zu fahren (und kritisiert, das samstags der letzte schon um 18.45 Uhr fahre). Ihre Formulierung erwies sich als Lacherfolg, gefolgt vom größten Applaus des Abends.