Melle. In seiner Sitzung am Donnerstagabend beschäftigte sich der Ortsrat Melle-Mitte mit ganz konkreten Angelegenheiten.

In der Sitzung beim SC Melle unter Leitung von Ortsbürgermeisterin Gerda Hövel stellten die Radwege-Initiativen „Radweg L94 Himmern“ und „Radweg Allendorfer Straße“ ihre Projekte vor. Auch die Landespolitik solle die Initiativen stärker unterstützen. Darüber berichten wir Zusammenhang mit einer Vorlage im Landtag nächste Woche.

Beim so genannten Wohnmobilstandort an der Zufahrt zum Wellenfreibad tut sich noch immer nichts, kritisierten Ortsrats-Mitglieder. Die Verwaltung verwies darauf, dass ursprünglich der Festplatz gegenüber des Bades als neuer Standort vorgesehen gewesen war. Da dort aber nun die neue Kreissporthalle entstehen soll, müsse neu überlegt werden. „Wir wollen, dass es bei diesem Thema schneller vorangeht“, forderten Sprecher aller Fraktionen.

Ungehalten zeigten sie sich auch, dass die Neugestaltung der Pflanzbeete vor dem Stadthaus noch immer nicht erfolgt sei, obwohl sich ein Arbeitskreis des Ortrates unter Leitung von Annegret Mielke dort bereits eingebracht hatte. „Passiert ist bisher nichts, das findet der Ortsrat nicht gut“, sagte Gerda Hövel nach der Sitzung.

Auch die Bushaltestelle „Poggenburg“ ist noch nicht gepflastert. Das habe damit zu tun, dass die Haltestelle möglicherweise verlegt wird und dann auch ein Wartehäuschen erhält, erklärte Sandra Wiesemann für die Stadtverwaltung.

Einig war sich der Ortsrat auch in der Forderung, den in die Jahre gekommenen „Hapke-Platz“ endlich zu verschönern. Er bilde an der Riemsloher Straße das Entree in die Stadt und müsse schon deswegen aufgewertet werden Der Platz wird von Mellern noch immer nach dem früheren Gemüsegeschäft Hapke benannt, dass sich dort vor Jahrzehnten befand.