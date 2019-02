Melle. „Melle? Kenne ich. Da gibt’s doch den Märchenwald. Bin ich als Kind oft mit meinen Eltern gewesen.“ Solche oder ähnliche Äußerungen hatte wohl jeder Meller schon einmal gehört.

Wehmut kommt dabei bei vielen Grönegauern auf. Der Märchenwald ist nicht nur Teil der eigenen Kindheit. Er war auch das, was Auswärtige vorrangig mit Melle verbanden.



Märchentradition

Anfang 2001 schlug die Nachricht ein, dass der Märchenwald seine Tore für immer schließen würde. Eine über 50-jährige Geschichte fand damit ein trauriges Ende.





Ende 1949 hatte das Meller Kreisblatt den geplanten Bau eines Märchenwaldes und eines Freilichttheaters am Kleft verkündet. Die ersten Ideen für einen Märchenwald waren dort bereits über zehn Jahre alt. Der Kleft bot sich dafür an: Bereits 1913 hatte es im Bereich des alten Steinbruchs den Meller Märchenzauber gegeben. Auch die Aufführung des Jahreszeitenspiels erfreute sich dort seit den 1920er Jahren großer Beliebtheit. Man knüpfte also an eine Märchentradition am Meller „Hausberg“ an.

1949. Der Zweite Weltkrieg war erst wenige Jahre vergangen. Melle war voll von zahlreichen Kindern, die ohne Vater aufwachsen mussten und von Flüchtlingsfamilien, die ihre Heimat wohl nie wieder sehen sollten. Vielleicht gerade in dieser Zeit war die fabelhafte Welt der alten Märchen so hoffnungsvoll wie nie zuvor. Heile Welt.

Mühevolle Detailarbeit

Gärtner Braunsmann und Maler Hans Knigge waren die führenden Köpfe des Projekts. Letzterer schuf in seiner Werkstatt in St. Annen die Ritterburg, Figuren und zahlreiche Miniaturgegenstände. Insbesondere die Figuren, die in der Bewegung dargestellt wurden, verliehen den Szenen den Eindruck, der Generationen von Kindern und Erwachsenen in ihren Bann zog.

Pfingsten 1950 war es endlich soweit: Hänsel und Gretel, das Rotkäppchen und viele weitere bekannte Märchen erwarteten ihre ersten Besucher. Der Termin war gut gewählt. Durch das gleichzeitig stattfindende Sängerfest waren zahlreiche Gäste in der Stadt, die die neue Attraktion ebenfalls besuchten. Die mühevolle Detailarbeit hatte sich gelohnt. Das liebevolle Arrangement verbunden mit Illumination und der Landschaft des Meller Waldes faszinierten die Besucher.

Der Märchenwald entwickelte sich in der Folge immer weiter. Auch ein Standortwechsel oder Vandalismus konnten daran nichts ändern. Er war für die Meller "ihr" Märchenwald. Ein Highlight war für viele das Haus von Rotkäppchens Großmutter.

Schneewittchen-Szene

Bis ins Kleinste nachgebildet, fanden sich dort Wäscheleine, Hauklotz fürs Brennholz, sowie Handfeger und Kehrblech. Aber auch die Mechanik, die etwa die Schneewittchenszene in Bewegung versetzte und Musik ertönen ließ, hinterließ tiefe Eindrücke. Plätscherndes Wasser und die klappernde Mühle durften natürlich ebenfalls nicht fehlen. Die Geschichten, die man von Eltern oder Großeltern vorgelesen bekam, waren an diesem Ort Realität geworden.





Es war überdies ein unerhörtes Glück, dass Hans Knigges Werk von seiner Familie weitergeführt wurde. Die persönliche Beziehung zwischen Inhabern und Märchenwald war unübersehbar. Es war eben kein schlichtes Geschäftsmodell nach Art einen Freizeitparks sondern eine Lebensaufgabe.

Zwar gab es seit der Schließung des Märchenwalds Ideen für einen neuen Märchenwald am Weberhaus. Ungeachtet der Namensgleichheit darf dies aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der alte Märchenwald dadurch nicht zurückkommt. Dieser bleibt eine schöne Erinnerung für alle, die ihn kannten.

Bildunterschrift: 4 Ansichtskarten Märchenwald (Besitz: Uwe Plaß)