Melle/Osnabrück. Munter ging es am Donnerstag während einer Verhandlung gegen einen 44-jährigen Meller vor dem Landgericht Osnabrück zu. In der Berufungsverhandlung forderte seine Anwältin einen “Freispruch wegen Notwehr“ oder die Einstellung des Verfahrens.

Das Amtsgericht als Vorinstanz hatte den Fassadenbauer wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten, der dabei verletzt worden war, zu einer fünfmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt.



Zum Berufungsprozess waren keine Zeugen geladen worden. Der Vorsitzende Richter verlas zunächst aus den Protokollen der Amtsgerichtsverhandlung. Demnach war der Angeklagte am 5. Dezember 2017 nachts im Bereich der Poststraße aufgefallen, als er durch Gärten rannte. Anwohner informierten um 0.50 Uhr die Polizei, weil sie einen Einbrecher vermuteten. Da fast zeitgleich die Fahndung nach einem Tankstellenräuber lief, wurde der Mann schnell gestellt.

„Mein Mandant war selbst auf der Flucht vor Bekannten, mit denen er in Streit geraten war“, erklärte seine Rechtsanwältin. Deswegen habe er auch um Hilfe gerufen und sich von der eintreffenden Polizei Hilfe erwartet.

Die Polizeibeamten trafen nach ihren Angaben in den Protokollen in einem Garten auf den Mann, der offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Als der sich hartnäckig weigerte, seinen Personalausweis vorzuzeigen und ihm daraufhin eine Leibesvisitation angedroht wurde, habe der Mann mit dem Arm ausgeholt und einen der Beamten mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen, was eine blutende Lippe zur Folge hatte.

Handschellen angelegt

Daraufhin brachten mehrere Beamte den sich offenbar heftig Wehrenden zu Boden und legten ihm Handschellen an. Dabei wurde auch er leicht verletzt.

Der Richter zitierte eine Zeugin, die den Angeklagten bei seiner Festnahme als „zappelig“ und den Umgang der Beamten mit ihm als „rabiat“ beschrieb.

Als der Angeklagte den Richter beim Verlesen unterbrach, um seine Sicht der Dinge zu schildern, macht der in lautem Ton deutlich, dass der Angeklagte erst nach Aufforderung zu reden habe.

Die Rechtsanwältin verwies aus ihrer Sicht auf Widersprüche in den verlesenen Aussagen. Ihr Mandant habe geglaubt, die Beamten wollten ihm helfen. Stattdessen habe er einen Schlag auf den Kopf bekommen, sich bedroht gefühlt und in einer Art Abwehrbewegung in Notwehr den Schlag auf den Beamten ausgeteilt.

Aus den Schriftstücken ging hervor, dass ein weiterer unbeteiligter Zeuge vor dem Amtsgericht nicht gehört worden war. „Wir haben viele gute Polizeibeamte, aber nur wenige Außenstehende, daher wollen wir diesen Zeugen hören“, konstatierte der Vorsitzende und legte einen weiteren Verhandlungstermin auf den 7. März fest.

„Sie sind kein Kind von Traurigkeit, was die Vorstrafen angeht“, sagte der Richter zudem mit Blick auf unter anderem Körperverletzungen und Rauschgifthandel.