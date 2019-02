Oldendorf. Die Stadt Melle will für eine geplante Schweinemastanlage in Oldendorf mit 1490 Tieren die Baugenehmigung erteilen. Das erfuhren jetzt Vertreter der Bürgerinitiative, die sich gegen das Vorhaben auf einer Geländekuppe nordostwärte der Siedlung Heidestraße wenden.

Als „enttäuschend“ bezeichnete Initiativesprecher Martin Behrens das Ergebnis einer Informationsveranstaltung der Stadt in dieser Woche. An der nahmen neben Vertretern der Stadt mit Bauamtsleiter Rainer Mallon an der Spitze ausgewählte Mitglieder der Initiative, deren Anwalt aus Osnabrück, Vertreter der Landwirtschaftskammer und des Bauherren teil. Bei ihm handelt es sich um einen Landwirt aus Oldendorf.

Behrens kritisierte im Gespräch mit unserer Redaktion nicht nur die Entscheidung der Stadt, sondern auch die Umstände der Veranstaltung. Ein Vertreter der Initiative sei von der Stadt ausdrücklich ausgeladen worden. Dazu erklärte ein Sprecher der Stadt am Donnerstag, die Veranstaltung habe sich ausschließlich an Betroffene und den Sprecher der Initiative gerichtet. „Es gab dort Informationen schon vor einer Bescheidung, diesen neuen Weg der Beteiligung sind wir bisher nie gegangen“, so der Sprecher.

"Dauert noch vier Wochen"

In der Sache ist nach Angabe von Behrens Folgendes mitgeteilt worden. Die Baugenehmigung soll demnach „umgehend“ erteilt werden. Deren Ausarbeitung beginne bereits in dieser Woche. „Wir bereiten die Baugenehmigung vor, und das wird noch rund vier Wochen dauern“, präzisierte der Stadtsprecher diese Angabe. Er bestätigte auch, dass die Naturschutzbehörde des Landkreises eine Befreiung vom Bauverbot im Landschaftsschutzgebiet erteilt hat.

Behrens berichtete, die Verkehrsbelastung zur Versorgung der Anlage sei mit 1,5 bis 1,7 Lkw-Fahrten angegeben worden. „Das scheint mir geschönt“, meinte er. Es handele sich nämlich um einen Mittelwert, da sich der Verkehr seiner Meinung nach auf wenige, dafür dann aber verkehrsintensive Wochen beschränken werde.

Die Zufahrt zur Schweinmastanlage ab der Oldendorfer Straße zahlt demnach der Landwirt. Sie schneide zwar den Radweg in Richtung Grundschule, aber diese Stelle sei gut einsehbar.

Nichts zu riechen?

In Sachen Geruchsemissionen sei mitgeteilt worden, dass dank der geplanten Filteranlagen in 100 Meter Entfernung vom Stall nichts zu riechen sei. Auch ein Wassergutachten falle positiv aus. Beim Bemühen um Grundwasserschutz gehe der Bauherr sogar über gebotene Maßnahmen hinaus, lobte Behrens.

Die Eingrünung der gesamten Anlage hat die Stadt dem Landwirt zur Auflage gemacht. „Und zwar massivst, mit Bäumen und Büschen“, betonte ein Sprecher der Bauverwaltung.

Ein Rechtsanwalt wird am Freitag dem 2. Februar um 17 Uhr im Tennisheim Oldendorf weitere inhaltliche und rechtliche Aspekte darstellen.