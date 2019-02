Konzertharfenistin Nicole Müll spielt Sonntag in Melle CC-Editor öffnen

Von Debussy bis zu Pop und Jazz: Nicole Müller ist eine musikalische Grenzgängerin. Foto: Kirchenmusikbüro St. Matthäus

Melle. Die Osnabrücker Konzertharfenistin Nicole Müller ist am Sonntag ab 17 Uhr in der Matthäuskirche in Melle-Mitte mit einem reizvollen Programm zu Gast.