Handball: HSG Melle will gegen Bramsche II überraschen

Auch im nächsten Eickener Spiel gegen Friesoythe dürfte sich viel um die Bracks drehen, was Räume für die Mitspieler schaffen sollte. In dieser Szene wirft Artur Brack, Bruder Albert lauert am Kreis. Foto: Laura Beckmann

Melle. Handball-Landesligist Eicken will sich nach dem Arbeitssieg in Wilhelmshaven voriges Wochenende nun auch gegen den Tabellenletzten keine Blöße geben. In der Landesklasse bekommt es die HSG mit Hochkaräter Bramsche II zu tun, Eicken II ist derweil spielfrei.