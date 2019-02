Eine Bilderstrecke vom Stück „Stunk in Chiozza“ und 2200 Euro überreichte das Ensemble des Jugendtheaters St. Matthäus an die Vertreter der Flüchtlingsinitiative Neuenkirchen. Foto: Norbert Wiegand

Melle/Neuenkirchen. Die Komödie „Stunk in Chiozza“ war nicht nur ein riesiger Bühnenerfolg. In den fünf Aufführungen erspielte das Jugendtheater St. Matthäus auch noch einen stattlichen finanziellen Überschuss, der am Mittwochabend im katholischen Gemeindehaus am Kohlbrink an die Flüchtlingsinitiative Neuenkirchen übergeben wurde.