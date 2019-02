Buer . 850 Bäume für Melle: Von diesem Projekt, das im Rahmen des 850. Stadtjubiläums realisiert werden soll, ist der Heimat- und Verschönerungsverein im Stadtteil Buer angetan, so dass er die Anpflanzung neuer Bäume kurzerhand zu seinem Schwerpunktthema für das Jahr 2019 erklärte.

„Wir haben bereits erste Überlegungen angestellt, wie wir uns in dieses Vorhaben einbringen können“, sagte Vorsitzender Dieter Huntebrinker am Mittwochabend während der Jahreshauptversammlung im Hotel „Bueraner Hof“ vor rund 50 Mitgliedern, darunter Ortsbürgermeister Dieter Finke-Gröne, dessen Stellvertreter Arend Holzgräfe und der frühere Ortsbürgermeister Wilhelm Hunting. So habe es bereits erste Gespräche mit Grundstückseigentümern im Kirchspiel Buer hinsichtlich der Schaffung neuer Alleen gegeben. Außerdem solle das Arboretum am Waldlehrpfad im Huntetal weiter ausgebaut werden.

Bei der Umsetzung solcher und ähnlicher Vorhaben setzt der Verein auf die Zusammenarbeit mit Fachleuten, darunter Mitglieder der Stiftung für Ornithologie und Naturschutz (SON) und Experten des städtischen Umweltbüros. Ziel sei es, „mit den Baumprojekten etwas Nachhaltiges für Natur und Umwelt im Stadtteil Buer zu realisieren“, hieß es.

Außerdem wolle der Verein den Ortsrat bei der Suche nach dem Standort für einen markanten Baum unterstützen. Er soll im Zuge des Stadtjubiläums an einer besonders schönen Stelle im Stadtteil gepflanzt werdenl, um damit die Erinnerung an das 850-jährige Jubiläum wachzuhalten.

Mit ihrem Vorstoß verstehen sich die Verantwortlichen des Heimat- und Verschönerungsvereins als Impulsgeber für die übrigen im Grönegau ansässigen Heimatvereine, „die hoffentlich unserem Beispiel folgen werden“.

In seiner Rückschau auf das Jahr 2018 ging Huntebrinker auf verschiedene Vereinsaktivitäten ein. Als besonderen Aktivposten des Vereins bezeichnete der Vorsitzende die Wandersparte, die im Berichtszeitraum insgesamt zehn Wanderungen mit bis zu 45 Teilnehmern durchgeführt habe.

Einen Überblick über die Finanzlage des Vereins gab Schatzmeister Peter Bahr. Sein Fazit: „Wir stehen finanziell gut da.“ Die Entlastung des Vorstandes erfolgte einstimmig. Das Führungsgremium setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzender: Dieter Huntebrinker; stellvertretender Vorsitzender: Dieter Horst, Schatzmeister: Peter Bahr, Vorstandsmitglied für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit: Jürgen Krämer; Wegewart: Norbert Craney, Wanderwarte: Egon Claus und Walter Heermann; Beauftragte für den Klimaturm: Andrea Huning-Hintze und Lars Ewering, Jugend- und Naturwart: Eric Heemann.

Neu in das Leitungsgremium wurde Ursula Remmert gewählt, die fortan das Ortsarchiv im Heimathaus betreuen wird. Dass die Sammlung historischer Dokumente wertvolle Quellen beinhaltet, wird nicht zuletzt an einem Aspekt deutlich: Vorstandsmitglied Jürgen Krämer und Vereinsmitglied Werner Zalitta suchen das Archiv in unregelmäßigen Abständen auf, um Recherchen für Buchbeiträge und Abhandlungen für andere Publikationen zu verfassen.

Im Anschluss an die Regularien hielt Jörg Militzer aus Bünde einen Vortrag zum Thema „Die Else – von der Bifurkation bis zur Mündung. Biologische Randbereiche und Einflüsse von Wohnregionen und Industrie und Gewerbe“, der von den Anwesenden mit Applaus bedacht wurde.