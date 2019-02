Neu beim Landesligisten: Maximilian Tönsing. Fotos: Detlev Drobeck

Melle Am Samstag steht die Generalprobe beim TuS Sulingen aus der Landesliga Hannover an, am darauf folgenden Sonntag beginnt gegen Nordhorn die Rückserie: Der abstiegsgefährdete Fußball-Landesligist SC Melle, als Tabellen-14. punktgleich mit dem ersten Nichtabstiegsplatz, bläst zur Aufholjagd. Wir sprachen mit Trainer Roland Twyrdy über Kampfbereitschaft und „Motivationsmonster“.