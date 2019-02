Melle. Im Rotarier-Clubgebiet Melle-Wittlage nehmen neun Grundschulen mit 27 Klassen und 600 Schülern an einem deutschlandweiten Projekt zur Leseförderung teil. Nun kommen in Melle noch 300 Schülerinnen und Schüler aus drei Grundschulen hinzu, die kostenlos Bücher erhalten haben.

In Deutschland haben schon rund eine Million Kinder an einem Projekt zur Leseförderung in Schulen teilgenommen. Der Rotary Club Melle-Wittlage unterstützt das Projekt „Lesen lernen - Leben lernen“ an Grundschulen im Stadtgebiet Melle und im Wittlager Land.

Arbeitsmappen

Finanziert vom örtlichen Rotary Club bekommen Schülerinnen und Schüler ausgewählte Bücher als Geschenk. Die Lehrerinnen und Lehrer erhalten entsprechende Arbeitsmappen mit Unterrichtsmaterial für die Arbeit in den Klassen. So können die Klassen die Bücher intensiv durcharbeiten und sich über die Inhalte austauschen.



„Eine Superaktion, von der wir als Schule und vor allem die Kinder sehr profitieren“, findet Daniele Wagener, Deutsch-Lehrerin der Grundschule Riemsloh.

Das Projekt wurde im Rotary Club Melle-Wittlage von Professor Torben Kuhlenkasper angeregt . Er betont: „Wir wollen als Rotary Club nicht einfach Bücher verschenken. Wir möchten, dass das Lesen in der Klasse mit den Lehrern richtig Spaß macht und wir so die Begeisterung für das Lesen nachhaltig fördern können.“

"Mit der nachhaltigen Leseförderung lernen die Kinder auch mehr über ihre Sprache. Sie lernen so komplexe Zusammenhänge besser zu verstehen. Und ganz wichtig ist dabei auch, dass die Kinder, die Bücher lesen, auch emotional angesprochen werden, weil die Texte in den Büchern Gefühle wecken", kommentiert Frau Zöller als Fachleiterin Deutsch der Grönebergschule.

Spannende Lektüre

Im Melle hat der Gemeindienstbeauftragte des Rotary Clubs, Ulrich Müller, für den ersten Durchgang drei Grundschulen zu diesem Projekt eingeladen. An der Grönenbergschule mit fünf und an der Kantor Wiebold Schule in Neuenkirchen mit zwei Klassen nimmt der ganze Jahrgang 3 teil. An der Grundschule Riemsloh werden sowohl die 3. als auch die 4. Klassen gefördert.

Hier können wir helfen, die Lesekompetenz und das Leseverständnis der Schüler auch für die nächsten Schuljahre zu stärken" so Kuhlenkasper.. Die Kinder in den dritten Klassen werden in den nächsten Wochen das Buch „Gefahr im Sausewald“ lesen. Die Kinder in den vierten Klassen freuen sich auf das Buch „Auf der Suche nach Nima“. Nach der Übergabe der Bücher durch den Rotary Club können die Schulen mit den Lehrern nun in die spannende Lektüre einsteigen.

„Wir sind schon ganz neugierig darauf zu erfahren, welche Gefahr im Sausewald lauert und werden gleich mit der Geschichte starten“, erklärt Frau Grünkemeier, Klassenlehrerin einer 3. Klasse der Grönenbergschule Melle. Frau Zöller ergänzt: „Wir sind froh, dass es diese Aktion gibt und jedes Kind ein eigenes Buch erhält. Vielen Dank dafür.“

Alle anfallenden Kosten von etwa 2000 Euro übernimmt der Rotary Club Melle-Wittlage.