Pr. Oldendorf „Milchstraße 21“ ist ein Kindertheaterstück für Menschen ab vier Jahren, das am Sonntag, 24. Februar, um 15 Uhr auf Einladung des Vereins Kommunikation und Kultur Pr. Oldendorf (KuK) vom „Sonswas Theater“ in der Aula der Sekundarschule Pr. Oldendorf aufgeführt wird.

In Pieseldorf ist alles in Ordnung. Lisa und Tom treffen sich wie immer an ihrem Lieblingsplatz. Die Rattenmäuse schmeißen wie immer den Müll aus der Mülltonne, denn sie wollen darin eine ordentliche Wohnung haben. Deshalb werden die beiden auch Quälgeister genannt.

Figuren und Schauspiel

Plötzlich wird aber alles anders. Denn da steht auf einmal etwas herum, was da nicht hingehört, und keiner kennt es. Was ist zu tun? Den Quälgeistern ist klar, sie wollen es sofort vom Hof jagen.

Der Polizist hat es einfach. Er richtet sich genau nach seinen Vorschriften und verursacht dadurch beinahe eine Katastrophe. Aber Lisa und Tom wollen der neuen Situation auf den Grund gehen. Natürlich gibt es für alle Beteiligten ein munteres Happy End.

„Milchstraße 21“ ist eine heitere Mischung aus Schauspiel und Figurentheater mit großen, ausdrucksstarken Figuren. Ein fröhliches, fantastisches Theaterstück über den Umgang mit Neuem und Fremdem. pm/nw

Karten sind an der Tageskasse erhältlich. Für weitere Informationen steht Wilhelm Lindemann, Telefon 05742 700141, zur Verfügung.