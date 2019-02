Melle. Immer wieder ging es bei der Jahresversammlung des Kreislandvolkverbandes um die Themen Tierschutz und Umweltschutz, auch im Hauptvortrag von Jörn Ehlers, dem Vizepräsidenten des Landesbauernverbandes. Erstmals wurde am Dienstagnachmittag im Meller Forum vor 130 Landwirten der Klar-Artenschutzpreis vergeben.

Der Preis ging an den Westendorfer Landwirt Heinrich Thöle. Eine extensive Obstbaumwiese, eine Röhre für ein Steinkauzpaar, die Förderung von Rauchschwalben auf der Hofstelle, ein Biotop am Maßbach, eine 1,2 Hektar große Blühbrache, Kopfweiden als Hotspot der Artenvielfalt und eine 110 Meter lange Feldhecke gehörten zu den Artenschutzmaßnahmen, die Laudator Volker Tiemeyer (SON) als lobenswerte Projekte für den Artenschutz auflistete.



Der Preis wurde von der Kooperation für Lebensraum- und Artenschutz (Klar) vergeben, in der die Stiftung für Ornithologie und Naturschutz (SON), die Jägerschaft, das Landvolk und die Stadt Melle gemeinsam Umweltschutzprojekte organisieren. Vertreter aller vier Partner überreichten gemeinsam Urkunde, Plakette und einen Obstbaum an Heinrich Thöle. Der Westendorfer Landwirt zeigte sich erfreut, wies aber darauf hin, dass die Aktivitäten maßgeblich von Karl-Heinz Klefoth, Karl-Heinz Vogt und weiteren Mitgliedern der örtlichen Jägerschaft mitgetragen wurden.

Nutztier wird zum Haustier

Thöle gefällt an dem neuen Preis vor allem, dass er freiwilliges Engagement belohnt: „So kann man überzogenen Verordnungen und Verboten vorbeugen“. Er machte seinen Berufskollegen Mut, kleine Beiträge zum Artenschutz zu leisten. Denn jeder habe „eine Ecke für eine Hecke“. Auf bereits erzielte Erfolge beim Schutz von Lerchen und Kiebitznestern hatten zuvor schon der Meller Landvolkvorsitzende Jürgen Sixtus und Volker Tiemeyer hingewiesen.

Im seinem Hauptreferat „Verbandsdialog in turbulenten Zeiten“ stellte Jörn Ehlers dar, wie Kritiker es schaffen, die Landwirtschaft zu diskreditieren. Begriffe wie Massentierhaltung, Vermaisung der Landschaft oder Insektensterben würden vielfach gleich negative Bilder von Landwirtschaft in den Köpfen der Menschen erzeugen. Tierwohl gewinne gesellschaftlich an Bedeutung. „Das Nutztier wird zunehmend wie ein Haustier gesehen und Haustiere wie Familienmitglieder“, so Ehlers.



Transparenz und Glaubwürdigkeit

„Wir müssen mit Mut und Ehrlichkeit auf die Kritiker zugehen und eigene Fehler aus der Vergangenheit eingestehen“, warb der niedersächsische Landvolk-Vizepräsident für Transparenz und Glaubwürdigkeit im Dialog mit der Gesellschaft. Die Landwirtschaft sei gefordert, auch mal dahin zu gehen, wo es weh tut, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten.

Die Wichtigkeit des Breitbandausbaus für die digitalisierte und hoch technisierte Landwirtschaft betonte Landrat Michael Lübbersmann in seinem Grußwort. Ebenso versicherte er, dass es bei Äckern im Bereich Else und Obere Hase bei einem Schutzabstand von einem statt fünf Metern vom Gewässer bleiben wird. Dort sei jetzt ein Monitoring vorgesehen.

Entschädigungsrichtlinie kommt

Erleichtert über diese neue Lösung zeigte sich auch Reinhard Scholz. In seinem Grußwort kündigte Melles Bürgermeister im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz an, dass noch vor den Osterferien eine Entschädigungsrichtlinie vorliegen soll. Er hoffe, dass dann einvernehmliche Lösungen zum Hochwasserschutz mit Grundstückseigentümern realisiert werden können.

Zum Auftakt der von den Meller Jagdhornbläsern umrahmten Versammlung hatte Landvolk-Chef Jürgen Sixtus zahlreiche Ehrengäste begrüßt, darunter hochrangige Vertreter der Landwirtschaftskammer, des Forstamtes, des Landhandels, der Geldinstitute, der Versicherungen, der Jägerschaft, der Naturschutzverbände, Kreisrat Winfried Wilkens und Kreistagsmitglieder.



Miteinander bringt mehr

„Höchste Tierschutz- und Umweltstandards und zugleich billigste Preise – das geht nicht“, rief Gabi Mörixmann in ihrem Schlusswort aus. „Denn wir sind Landwirte und keine Zauberer“, ergänzte die stellvertretende Vorsitzende. Sie sei überzeugt, dass mehr Miteinander mehr bringe, als ein polarisiertes Gegeneinander.