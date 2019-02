Wellingholzhausen. Martin Huning, verantwortlicher Motorsportchef beim ostwestfälischen Schmierstoffhersteller Ravenol, bleibt weiterhin in der Formel 1 aktiv. Bisher war der Meller für Sahara Force India im Einsatz, das Team ist inzwischen übernommen worden.

Im Sommer 2018 war das Formel-1-Team Sahara Force India von einer Investorengruppe um den kanadischen Milliardär Lawrence Stroll übernommen worden. Wie für alle Zulieferer und Partner war es für Ravenol nötig, mit den neuen Rechteinhabern die Vertragssituation zu erörtern. Auch für den Meller Martin Huning, verantwortlicher Motorsportchef beim ostwestfälischen Schmierstoffhersteller, war dies ein spannender Prozess.

Jetzt wurde im kanadischen Toronto das neue Team mit dem Namen „Sport Pesa Racing Point“ vorgestellt. Ravenol ist weiterhin dabei und Huning direkt eingebunden. „Es war eine sehr turbulente Saison 2018, die mit der kontrollierten Insolvenz und der Übernahme von Lawrence Stroll seinen Höhepunkt fand. Glücklicherweise hatte dies keinen negativen Einfluss auf den Rennbetrieb und das Formel-1-Team, das fortan unter 'Racing Point Force India' antrat", berichtet Huning. Beide Fahrer des britischen Rennstalls aus Silverstone fuhren regelmäßig in die Punkteränge.





„Da der neue Eigentümer sehr gern mit uns zusammenarbeiten wollte und auch wir unser Formel-1-Projekt noch nicht als beendet betrachteten, verständigten wir uns auf eine neue Kooperation. Die Formel 1 bleibt nach wie vor unser wichtigstes Betätigungsfeld. Es ist einfach die technisch anspruchsvollste und gleichzeitig prominenteste Rennserie weltweit“, so der Experte aus Wellingholzhausen weiter.

Auch im Rennstall gibt es Veränderungen: Lawrence Stroll hat seinen Sohn Lance (vorher Williams) als Piloten installiert und zudem massiv in das Team investiert, um es mittelfristig zu einem der erfolgreichsten im Formel-1-Zirkus zu machen.

Spannender Tag für Huning

Zur Teampräsentation vor wenigen Tagen in Kanada war auch Huning eingeladen, sagte die Teilnahme aber aus zeitlichen Gründen ab. „Das war trotzdem ein spannender Tag. Die Veranstaltung in Toronto war für 16 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Ich wusste, dass es nicht nur die Präsentation einer neuen Lackierung, sondern die Vorstellung eines neuen Formel-1-Teams sein würde. Und ich wusste, dass auch wir erst ein paar Minuten vor der Öffentlichkeit informiert werden würden, gerade Zeit genug, um unsere eigenen Kommunikationskanäle mit Informationen zu füttern und die Internetseite umzustellen. Niemand durfte vor dem Termin in Toronto etwas verkünden.“

Nun stehen Testfahrten in Barcelona an. Und am 17. März ist Saisonstart der Formel 1 in Australien.