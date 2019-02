Das Bestandsgebäude kann nur seitlich (nach rechts) erweitert werden. Die weißen Dächer sind die Containerräume. Foto: Google Kartendaten 2019 GeoBasis-DE/BKG

Melle/Oldendorf. Anbau? Neubau? Neubau am Standort? Neubau woanders? Der DRK-Kindergarten in Oldendorf war am Dienstagabend das einzige Thema im Ausschuss für Gebäudemanagement, dessen Votum anschließend der Verwaltungsausschuss abräumte.