Oldendorf. Die außergewöhnliche Blütenpracht einer Orchidee erfreut derzeit Auguste und Alfred Rosenau an der Heidestraße in Oldendorf.

Zehn große Rispen mit jeweils zwölf bis 16 Blüten hat Auguste Rosenau (75) gezählt. „So doll hat bisher noch keine unserer Orchideen geblüht“, ist auch ihr Ehemann Alfred (76) überzeugt, dass es sich um eine ganz besondere Blütenfülle handelt.



Die zwei Pflanzen in einem Topf standen zuvor im hellen und mäßig kühlen Wintergarten. Zum Beginn der Blüte holte Auguste Rosenau das edle Gewächs ins warme Wohnzimmer, „damit wir noch mehr von der Schönheit der Blume haben“. Pünktlich zu ihrem 75. Geburtstag waren fast alle Knospen aufgeblüht. So wurde die Orchidee von vielen Geburtstagsgästen bewundert.

Wenig gießen

„Ich habe diese Orchidee zu meinem 60. Geburtstag geschenkt bekommen und 15 Jahre später entfaltet sie diese unerwartete Pracht“, erklärt die Zimmerpflanzen- und Gartenfreundin. Es handelt sich um die Sorte „Kahnlippe“ (Cymbidium), deren Blüten sich durch eine Lippe im offenen Blütenkelch auszeichnen.

Ihre erste Orchidee hatte Auguste Rosenau vor 40 Jahren von ihrem Mann zum Geburtstag bekommen. Sie brauchte einige Jahre, um sich in die optimale Pflege dieser Pflanzengattung einzuarbeiten. „Jetzt weiß ich, dass die Orchideen besonders schön blühen, wenn sie unter etwas Mangel leiden und knapp gehalten werden - mit Wasser, Dünger, Platz für die Wurzeln und direktem Sonnenlicht“, berichtet sie. So ergeht es derzeit auch dem aktuellen Prachtexemplar der Rosenaus: Es wird wenig gegossen, die Wurzeln quetschen sich fast ohne Erde in einen engen Topf und es steht keineswegs am sonnigsten und hellsten Fensterplatz im Wohnzimmer.

Lange Blütezeit

Die „Kahnlippe“ blüht jetzt schon seit einem Monat und es kommen immer wieder neue Blüten dazu. Nach ihren bisherigen Erfahrungen rechnen die Rosenaus damit, dass die Blüte noch bis Anfang April anhalten wird: „An blühenden Orchideen kann man sich bei entsprechender (Mangel-)Pflege sehr lange erfreuen“.