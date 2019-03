Melle. Vergitterte Fenster und Stahltüren, die sich nur von außen öffnen lassen. Die Arrestzellen im Polizeikommissariat Melle wirken alles andere als einladend. Und doch mussten im vergangenen Jahr Dutzende Menschen dort eine Nacht verbringen. Wir haben uns auch einschließen lassen – aber nur kurz.

An manchen Stellen schimmert Rost durch das matte Olivgrün der schweren Stahltür. Mit einem leichten Rumms fällt sie ins Schloss. Das Drehen des Schlüssels klingt, als hätte jemand mit aller Kraft auf die Taste einer alten mechanischen Schreibmaschine getippt. Das Zuklappen der Überwachungsöffnung setzt die Melodie der metallischen Geräusche fort. Auch sie wird abgeschlossen. Ich stehe nun allein in der Zelle. Einzig die Strahlen der Mittagssonne, die durch das kleine vergitterte Fenster auf die weiße Wand fallen, brechen die Trostlosigkeit auf – zumindest für diesen Moment.

Eine Matte auf Beton

Der Boden der Arrestzelle ist gefliest. Hinter einem verschlossenen Rost in der Wand ist die Heizung versteckt. Oder vielmehr gesichert. Auf einer Art Podest aus Beton liegt eine Matte. Personen, die hier eine Nacht in Polizeigewahrsam verbringen müssen, erhalten noch Bettzeug. Gegebenenfalls auch Ersatzkleidung, weil ihre eigenen Klamotten entweder eingenässt sind oder erkennungsdienstlich untersucht werden müssen. Nicht für jeden liegen passende Größen parat, denn ein Budget für solche Klamotten gibt es nicht. Vielmehr sammeln die Beamten im Kollegenkreis abgelegte Sachen. Derzeit werden Schuhe der Größen 42 und 43 gesucht.

Vor allem Männer

Rechts neben der Tür ist ein Schalter. Wer auf die Toilette möchte, muss klingeln. Für mich öffnet sich die Zellentür auch so. Nach wenigen Sekunden ist der Probe-Arrest vorbei. 83 Personen mussten im vergangenen Jahr deutlich länger ausharren. Jeder von ihnen verewigt im Gewahrsamsbuch, in dem die Polizisten ihre "Gäste" vermerken. Vorrangig Männer, am Wochenende mehr als in der Woche. Drei Zellen gibt es im Gebäude der Meller Polizei an der Plettenberger Straße. Darunter eine Doppelzelle. Pärchen oder Gestalten, die sich vorher gerauft haben, werden darin natürlich nicht gemeinsam untergebracht. Aber wer kommt überhaupt in diese Zellen?

Gefahrenabwehr und Strafverfolgung

Als Ultimo Ratio, als letzten Lösungsweg bezeichnet Polizeikommissar und Melles Einsatzleiter Christian Schulze den Polizeigewahrsam. Schließlich bedeute der Arrest einen Eingriff in die Freiheit der Person. Doch es gibt eben Gründe, die eine solche Maßnahme erforderlich machen. Etwa die Gefahrenabwehr, um andere Menschen zu schützen. Das wird zum Beispiel notwendig, wenn jemand ein ausgesprochenes Platzverbot ignoriert. Aber auch derjenige, der nachts bei einem Einbruch erwischt wird, kommt erst in die Arrestzelle, ehe er am nächsten Tag vernommen und einem Richter vorgeführt wird. So sollen weitere Taten verhindert werden. Ein Instrument der Strafverfolgung.

Ausnüchterungszelle?

Zur Ausnüchterung betrunkener Personen indes würden die Arrestzellen seltener als früher genutzt werden. Wer unter starkem Alkohol- oder Drogeneinfluss steht und damit vielleicht gar nicht haftfähig ist, werde eher in die Osnabrücker Ameos-Klinik gefahren. Gleichwohl bleibt es nicht aus, dass auch in Melle mal jemand seinen Mageninhalt in einer der Zellen verteilt. Für die Grobreinigung hängt im Flur ein aufgewickelter Schlauch. Hahn aufdrehen, Wasser marsch.



Ein solches Saubermachen kostet allerdings extra. Der Aufenthalt selbst wird ebenfalls in Rechnung gestellt. Auch die Anreise im Streifenwagen impliziert einen Aufpreis. Wer sich den vollen "Luxus" gönnt, verabschiedet sich schnell von einem dreistelligen Betrag. Immerhin ist ein Frühstück inkludiert.

Verschobene Prioritäten

Für die Beamten bedeutet jede in Gewahrsam genommene Person zusätzlichen Aufwand, der Personal bindet und nicht selten die Prioritäten auf der Wache verschiebt. Denn, so erklärt Peter Kleinfeld als Leiter des Meller Kriminalermittlungsdiensts, die Polizisten tragen die Verantwortung für die Personen in den Arrestzellen. Geht es ihnen gut? Stündliche Kontrollen sollen Antwort auf diese Frage geben. Ein Blick durch den Türspion, Nachfragen durch die Überwachungsöffnung.

Begleitung beim Toilettengang

Alles Wichtige wird dokumentiert. Muss der Insasse zur Toilette, begleiten ihn immer zwei Beamte. Nicht zuletzt der eigenen Sicherheit wegen. Ein stilles Örtchen kann man das WC allerdings nicht nennen. Nur eine nicht allzu hohe Schwingtür trennt Polizisten und den Arrestanten. Der Schalter für die Spülung ist außerhalb der Kabine angebracht, damit niemand unbemerkt Beweismittel verschwinden lassen kann.

Mit Fäusten gegen die Stahltür

Auch wenn es schon Fälle gegeben habe, bei denen die in Gewahrsam genommene Person die ganze Nacht mit den Fäusten gegen die Stahltür gehämmert hat, wie Christian Schulze erzählt – der Großteil der Menschen sei nach einer Nacht in der Arrestzelle am nächsten Morgen freundlicher als noch Stunden zuvor. Manche seien weiterhin stinkig, andere reumütig. Dass sich aber jemand für sein Verhalten, das ihn in den Arrest geführt hat, entschuldigt, das – so sagt Schulze – komme eher nicht vor.