Melle. 2019 ist in Melle ein Jahr der Jubiläen. Achtmal gilt es, runde Geburtstage in Gesmold, Riemsloh und Melle-Mitte zu feiern. In Gesmold steht im Mai ein großes gemeinsames Jubelwochenende von gleich vier Vereinen bevor.

Die KFD, die Kolpingsfamilie und der SV Viktoria feiern in Gesmold jeweils Hundertjähriges. Vierter im Bunde ist der MGV, dessen Stimmen seit 150 Jahren erklingen. Geburtstag feiert das Quartett gemeinsam vom 24. bis zum 26. Mai in einem Festzelt an der Sporthalle. Dort wird am Freitagabend gerockt, Varicose Vein und die Renegades werden es krachen lassen.





Am Samstag wird die Blaskapelle Gesmold nach einem Gottesdienst mit einem Platzkonzert zum Heimatabend überleiten, der von örtlichen Vereinen bestritten wird. Anschließend legt ein DJ auf. Am Sonntag schließlich wird der MGV zum Kreissängerfest in das Zelt einladen.



SV Viktoria Gesmold

Das Jubeljahr des SV Viktoria beginnt allerdings schon an diesem Samstag. Dann sind alle Ehrenamtlichen, Vertreter von Vereinen und Verbänden, der Verwaltung und aus der Politik sowie Sponsoren des Sportvereins zur Jubiläumsgala in das Autohaus Wulbusch eingeladen. Mehr als 300 Gäste haben sich angemeldet, die Festrede hält der CDU-Bundestagsabgeordnete André Berghegger nach den Grußworten und einem Festessen. Berghegger ist im Übrigen nicht nur Melles ehemaliger Bürgermeister, sondern kickte auch einst in der ersten Mannschaft der Viktoria, unter anderen gemeinsam mit dem Sohn des heutigen Vorsitzenden Johannes Morkötter. Der betont, aus dem Bundestag seien auch Rainer Spiering und Filiz Polat eingeladen worden, aber nur Berghegger habe zugesagt. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hingegen hatte die Einladung "unter Vorbehalt" angenommen, musste später jedoch zurückziehen. Er wird Gesmold im Rahmen seiner Sommerreise besuchen, dann wird der Sportverein nochmals einladen, zum Beispiel zu einem Grillabend im Vereinsheim, aber das ist noch nicht endgültig festgezurrt.

Womöglich lässt sich der Ministerbesuch auch mit einem der weiteren SV-Termine zum 100-Jährigen verbinden. So wird der Verein im Juni die Franz-Grammann-Spiele für G- und F-Jugendteams ausrichten. In der Vorrunde mit Unterstützung von Nachbarvereinen.

Und schließlich steht am Sonntag, 18. August, ein Sporttag unter dem Motto "100 Jahre Sport im Ort" im SV-Kalender. Dann führt nach dem Vorbild der alten TV-Show "Spiel ohne Grenzen" eine Sport-Spaß-Rallye über die Gesmolder Kinderspielplätze mit Finale im Sportpark an der Else.

Womöglich wird in dem Rahmen ja auch Vereinsgeschichte abgefragt. Da wäre es hilfreich, im Vorfeld die Vereinschronik auswendig zu lernen, die als gebundenes Buch mit 154 Seiten für 17,50 Euro in der Sparkasse, bei den Vorstandsmitgliedern und Abteilungsleitern erhältlich ist.

MGV Gesmold

Den Auftakt bildet das Jubiläumskonzert am 30. März im Vereinslokal Kellersmann. Dazu sind die Gesmolder Vereinsvorstände und die komplette Bevölkerung eingeladen.

KFD Melle



Den Auftakt im Jubeljahr hat die nun 100 Jahre alte KFD Melle gemacht, die nach ihrem Singworkshop am Wochenende Sonntag zu Kabarett mit den Rodder Kratzbürsten (17 Uhr, Forum) lädt.

KFD Riemsloh

Die ebenfalls 100-jährige KFD Riemsloh feiert am 18. März intern mit geladenen Gästen.

KFD Gesmold

Und die katholischen Frauen in Gesmold freuen sich schon wie Bolle auf ihren (natürlich wieder ausverkauften) 30. Bunten Nachmittag am 3. März. Am Samstag zuvor, 2. März, lädt die KFD ab 16 Uhr zum Jubiläums-Empfang in das Pfarrheim.

Kolpingsfamilie Gesmold

Dort wird Ende September auch die Gesmolder Kolpingsfamilie geladende Gäste zum traditionellen Spanferkelessen begrüßen, dass zum 100. Geburtstag ein bisschen größer als üblich ausfallen wird.

Das alles findet statt im Jubeljahr "850 Jahre Melle", in dem außerdem die Matthäusgemeinde ebenfalls 850 Kerzen auf der Geburtstagstorte unterbringen muss. Sie feiert zugleich 200 Jahre Klausing-Orgel in Melle.