Bruchmühlen. Wenn die Princess of Wales mit lebhaften Singsittichen und bunten Pfirsichköpfchen um die Wette zwitschert, dann ist die Frühjahrsvogelbörse in vollem Gange. Experten und Besucher haben dort Nachwuchs für die Zucht gesucht.

70 Züchter aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und den Niederlanden trafen sich in der 1200 Quadratmeter großen Mehrzweckhalle zum Tauschen, Kaufen und Verkaufen. Etwa 800 Besucher staunten über die vielen unterschiedlichen Arten in den Ausstellungskäfigen.

Exoten und Kanarienvögel

Von Exoten, Kanarienvögeln bis hin zu Großsittichen, den sogenannten Krummschnäbeln war dort alles zu sehen. Lautes melodisches Vogelzwitschern übertonte das Fachsimpeln der Menschenmenge. Lebhafte Nymphensittiche hüpften neugierig hin und her, während die Singsittiche in voller Brutstimmung vergnügt kuschelten.





Der seltene Blauwangenrosell kommt ursprünglich aus Australien ebenso wie die bunten Pfirsichköpfchen. Züchter Michael Münchow aus Lohne zeigte orange- und blau-violettfarbene Exemplare. Einige Tiere wie die Princess of Wales und der Stanleysittich beeindruckten auch mit ihren klangvollen Namen.

"Das ist ein schönes Hobby zum Runterkommen vom Beruf", erklärte Hobbyzüchter Friedrich-Wilhelm Stamm aus Nieheim. Trotz der regelmäßig anfallenden, notwendigen Arbeiten wie Füttern und Reinigen der Käfige empfinde er jeden Tag Glück und Freude beim Anblick der Vögel.

Tausch und Verkauf

Doch Tausch und Verkauf ist nicht das einzige Ziel für die Aussteller. "Hier treffe ich jedes Jahr alle Kollegen an einem Standort und höre, was es Neues in der Branche gibt", berichtete der Nieheimer. Dem stimmte sein Kollege am Nachbarstand sofort zu.

Horst Ide aus Willebadessen/Warburg suchte einen neuen Begleiter für seinen zweijährigen Nymphensittich. "Ich habe da was im Blick." Frühmorgens seien die Tiere noch ziemlich nervös, doch das würde nachlassen. "Wir üben das Präsentieren schon mit den Jungtieren", erläuterte der Züchter. "Wenn die Tiere Futter und Wasser haben und dann die ersten Sonnenstrahlen in die Halle scheinen, zwitschern sie munter drauf los."

"Jetzt ist die richtige Zeit für den Saisonbeginn, um nach dem langen Winter für Nachwuchs zu sorgen", erläuterte Georg Schröder, erster Vorsitzender der Vogelfreunde Bruchmühlen. Die Börse hat ein Einzugsgebiet von 200 Kilometern und wird zweimal jährlich als Plattform für Züchter und Privatleute organisiert.

Nachwuchs fehlt

Damit es dem Vogel an nichts fehlt, suchten die Besucher auch gleich das passende Zubehör wie Käfige, Futter oder Wasser- und Futternäpfe aus. Den hohen Qualitätsstandard der Vogelbörse überwachte das Veterinäramt, auch um den Verkauf kranker Vögel zu vermeiden und die Einhaltung der Artenschutzbestimmungen zu garantieren.





"Leider fehlt der Nachwuchs für dieses interessante Hobby", bedauerten mehrere Züchter wie Bernd Seeger aus Hessen, der seit 34 Jahren dabei ist. Alfons und Hedwig Pickenäcker aus Füchtorf züchten seit 1984 in 14 Volieren, die in einem 15 Grad warmen Raum stehen. "Seit zehn Jahren kommen wir nach Bruchmühlen und machen auch bei der Herbstmesse am 15. September wieder mit."