Melle. "Wir haben ein sehr gutes Jahr 2018 erleben dürfen", resümierte der Vorsitzende, Herbert Zinnecker, auf der Mitgliederversammlung der Waldbühne Melle.

In der Tat: Mit den vier Inszenierungen, "Mordskrawall im Hühnerstall", "Schlager lügen nicht", "Schneeweißchen und Rosenrot" sowie "Die Niere", konnten insgesamt fast 20 000 kleine und große Gäste im Sommer auf der Waldbühne und im Winter im Theater Melle begeistert werden.

Auch Karin Michels geht

"Lasst uns auf ein ähnliches Jahr 2019 setzen!", so schloss Herbert Zinnecker seinen letzten Vorstandsbericht, denn nach 20 Jahren in ehrenamtlicher Funktion (von 1999 - 2012 Vorsitzender des Fördervereins "Freunde der Waldbühne Melle und seitdem Vorsitzender der Waldbühne Melle) hat er sich aus der 1. Reihe verabschiedet; ebenso wie Karin Michels, die sich seit 24 Jahren auf der Bühne sowie in der Vorstandsarbeit eingebracht hat.

Stehende Ovationen

Die Mitgliederversammlung quittierte diese langjährigen Engagements mit stehenden Ovationen. Mit Bedauern wurde auch der Abschied von Mario Buletta entgegengenommen, der auf der Bühne in vielen Inszenierungen zu begeistern wusste.



Der neue Vorstand um den Vorsitzenden Stefan Jülke (Thomas Heise, Nadine Meischner, Svea Severin und Karen Vinkmann) ist sich sicher, mit "Michel aus Lönneberga", "Und alles auf Krankenschein", "Die 7 Todsünden" sowie "Es ist ein Elch entsprungen" in diesem Jahr die Erfolgsstory fortsetzen zu können.