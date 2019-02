Oldendorf. Der Schützenkreis Grönegau wird sich mit einer „Erlebniswelt Schießsport“ an der Ausgestaltung des Programms zum Stadtjubiläum „850 Jahre Melle: Gestern – Heute – Morgen“ beteiligen.

„Wir vereinen unter dem Dach unseres Verbandes einige der ältesten Vereine, die es im Meller Stadtgebiet gibt“, sagte Präsident Hans-Dieter Asbrock am Montagabend während der Jahreshauptversammlung im Vereinstreff des TSV Westerhausen-Föckinghausen. Allein vor diesem Hintergrund sehe es der Schützenkreis als besondere Verpflichtung an, das Festwochenende mit einer besonderen Aktion zu begleiten.

Angebote im Armbrustschießen

Um dem Motto „Gestern – Heute – Morgen“ gerecht zu werden, werde in der Tiefgarage am Kohlbrink in Melle-Mitte unter der Federführung von Vorstandsmitglied Frank Strötzel eine „Erlebniswelt Schießsport“ eingerichtet, die Angebote im Armbrust- und Bogenschießen ebenso umfasse wie ein Schießen mit Gewehr und Pistolen in hochmodernen Laseranlagen, erläuterte der Redner. Mit dieser Aktion wolle der Schützenkreis seine enge Verbundenheit mit der Stadt dokumentieren, „die eng mit der Geschichte unserer Mitgliedsvereine verbunden ist“.

Als ein Spiegelbild reger Aktivitäten erwiesen sich die Berichte der Vorstandsmitglieder Hans-Dieter Asbrock, Anja König, Horst Küchler und Frank Strötzel, die nicht nur über aktuelle Entwicklungen auf Bundes- und Landesebene informierten, sondern auch Erfolge heimischer Schützen im Sportjahr 2018 Revue passieren ließen. Dass der Schützenkreis über eine solide finanzielle Basis verfügt, machte Schatzmeisterin Heidemarie Götze in ihrem Bericht deutlich. Die Entlastung des Führungsgremiums erfolgte einstimmig.

Der geschäftsführende Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Kreispräsident: Hans-Dieter Asbrock (Schützenverein Kerßenbrock-Küingdorf), 1. Kreisvizepräsidentin: Claudia Weber (Schützengesellschaft Buer), 2. Kreisvizepräsidentin: Jeanette Kath (Schützengesellschaft Buer), Schatzmeisterin: Heidemarie Götze (Meller Schützengilde), Kreisschriftführerin: Nicole Kranz (Schützenverein Wellingholzhausen), Kreispressewart: Jürgen Krämer (Schützengesellschaft Buer), Kreissportleiterin: Anja König (Schützenverein Kerßenbrock-Küingdorf), Kreisdamensportleiterin: Monika Zachan (Schützenverein Kerßenbrock-Küingdorf) und Kreisbogenreferent Frank Strötzel (TSV Westerhausen-Föckinghausen).

Im Grönegau hoch im Kurs

Den erweiterten Vorstand bilden:die stellvertretende Kreisschriftführerin Claudia Weber (Schützengesellschaft Buer), die stellvertretende Schatzmeisterin Eva-Maria Diekmann, die stellvertretende Kreissportleiterin Christiane Schauf, der stellvertretende Kreisdamensportleiter Horst Küchler (alle Schützenverein Kerßenbrock-Küingdorf), Pistolenreferent Klaus-Dieter Buller und der stellvertretende Bogenreferent Dirk Eimertenbrink (beide Meller Schützengilde).

Dass im Grönegau das Schützenwesen hoch im Kurs steht, verdeutlichten die Präsidenten Dirk Kath (Schützengesellschaft Buer), Wilfried Pfeiffer (Bürgerschützen-Gemeinschaft Melle), Alwin Lemp (Meller Schützengilde) und Hermann Borgmann (Schützenverein Wellingholzhausen), Vizepräsident Peter Bartsch (Schützenverein Kerßenbrock-Küingdorf) sowie Frank Strötzel als Vorsitzender des TSV Westerhausen-Föckinghausen, dessen äußerst erfolgreiche Bogensportabteilung dem Schützenkreis angehört.