Melle. . Im ersten Heimspiel des Jahres konnte die HSG Grönegau mit einer guten Mannschaftsleistung einen klaren Erfolg gegen des FC Schüttorf feiern.

Sehr zum Leidwesen des Trainergespanns Lührmann/Bordihn hatte sich die Verletztenliste der Tiger noch einmal um vier Spieler verlängert. Neben Ole Meyer im Kruge (Rückenprobleme) und Florian Bößmann (Innenbanddehnung – finale Diagnose noch offen), fehlten mit Nico Birke und Hakon Niehausmeier die beiden talentierten A-Jugendlichen, die sich tags zuvor beim Spiel der II. Herren verletzt hatten.

Entsprechend ruckelig verlief der Start in das Spiel. Bereits in der vierten Minute musste HSG-Keeper Placke das vierte Mal hinter sich greifen und die Tiger lagen mit 2:4 hinten. Da das Angriffsspiel der Tiger aber ebenfalls flott lief, konnte man insbesondere über Tommy Allerdissen auf Rechtsaußen schnell wieder ausgleichen. Nach und nach steigerte man sich auch im Deckungsverhalten und konnte die beiden Halbspieler im Rückraum mehr und mehr aus dem Spiel nehmen. Der FC Schüttort tat sich fortan deutlich schwerer gegen die jetzt auch aggressivere Deckung Lösungen zu finden. Die im Deckungsverband erarbeiteten Ballgewinne konnten jetzt durch schnell vorgetragene Gegenstöße zum Ausbau der Führung genutzt werden. Über 12:9 (21. Minute) konnte man sich bis zum Pausenpfiff auf 17:12 absetzen.

Weiter durchwechseln

Nach der Pause konnte Trainer Mike Bordihn dann weiter durchwechseln während bei den Gästen die Kräfte nachließen. Insbesondere die nach langer Abwesenheit wieder im Kader stehenden Möllers Brüder, Jan und Christian, wirkten sich belebend im HSG-Spiel aus. Und während noch in Halbzeit eins die rechte Seite der Tiger beim Torabschluss glänzten waren es in der zweiten Halbzeit die Linksaußen Lindenthal und Birke, die sich häufiger in der Torschützenliste eintrugen.

In der Schlußvietelstunde gab es im HSG-Tor dann noch das Comeback der Torwartlegende Nico Roider. Roider stand für den verletzten Meyer im Kruge im Tiger-Kasten. Neben einem gehaltenen Siebmeter konnte er in der ein oder anderen Situation sein Können aufblitzen lassen.

„Normalerweise sollte man ein Heimspiel gegen den Tabellenletzten auf alle Fälle gewinnen, aber bei unserem schwankenden Saisonverlauf kann man sich da nie ganz sicher sein. Von daher sind wir froh über die Art und Weise und die Deutlichkeit unseres heutigen Sieges“ so ein zufriedener Trainer Frank Lührmann nach dem Spiel.

Bereits am kommenden Freitag um 20 Uhr gastiert der Tabellenzweite, der TuS Bramsche II, in Neuenkirchen. Auch in diesem Spiel wollen die Tiger an die guten Leistungen gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel anküpfen und die Punkte im Grönegau behalten.

Anzeige Anzeige

Tor: Carsten Placke, Nico Roider; Feld: Matheo Raude (2 Tore), Torben Bode (7), Christian Spellmann(1), Nico Lindenthal (5), Jan Springhetti, Felix Bock (8), Jannik Lampen (1), Thomas Allerdissen (5), Christian Möllers (1), Jan Möller (5), Pascal Birke (2)