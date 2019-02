Melle.. Auf der Jahreshauptversammlung der Sängervereinigung Westerhausen wurden die Weichen für die Zukunft gestellt. Ab sofort ist der neue Vereinsname Theatergruppe Westerhausen.

Die Sängervereinigung Westerhausen blickt auf ein finanziell ausgeglichenes Jahr zurück. Dies machte sowohl der Tätigkeitsbericht des ersten Vorsitzenden Günter Schweer und der Kassiererin Christa Führmeier deutlich. Jedoch hat sich in den letzten Jahren abgezeichnet, dass für den aktiven Chor der Nachwuchs fehlt. Auftritte zu absolvieren wird immer schwerer. Trotz allem nimmt er als gemischter Chor Westerhausen auch im Jahr 2019 am Kreissängerfest in Gesmold teil.

Nachwuchs fehlt

Das vergangene Jahr war wieder ein voller Erfolg für die Theatergruppe. Alle acht Vorstellungen, die im Saal Hubertus stattfanden, waren bis auf einige Restkarten ausverkauft.

Auf der Jahreshauptversammlung der Sängervereinigung Westerhausen wurden die Weichen für die Zukunft gestellt. Der erste Vorsitzende Günter Schweer machte in seiner Ansprache deutlich, wie wichtig es ist, dass der Verein weiterleben muss. Dazu braucht es einen neuen Vorstand. Für eine Veränderung war sehr viel Überzeugungsarbeit erforderlich. Günter Schweer hat sechs Jahre den Verein vorbildlich als Vorsitzender geführt und die Weichen für einen Fortbestand gestellt.

Durch eine neue Satzung die mit dreiviertel Mehrheit beschlossen wurde, wird der Vereinsname geändert. Ab sofort ist der neue Vereinsname Theatergruppe Westerhausen. Die Satzungsänderung war notwendig, da auch ein neuer Vorstand gewählt werden musste.

Keine Bewerber

Aus den Reihen des aktiven Chores gab es keine Bewerber für das Amt des Vorsitzenden. Für die Wahl wurde Gerd Kruse in der Versammlung, als Wahlleiter gewählt. Der Vorstand trat komplett zurück. Aus der Versammlung kam der Vorschlag für den ersten Vorsitz mit Heiko Skibbe. Bei der anschließenden Wahl wurde er mit Mehrheit zum Vorsitzenden gewählt. Als Kassiererin fungieren Antje Placke und als Schriftführer/Pressewart Bernd Nesemeyer.

Der jetzt mit drei Personen besetzte Vorstand wird die Vereinsgeschäfte weiterführen. Als Bindeglied zum Chor konnte der Vorstand Anita Obering gewinnen. Der aktive Chor wird weiterhin seine Übungsstunden abhalten und auch auftreten.

Dank mit einem Präsent

Bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Günter Schweer, Anita Obering, Christa Fürmeier, Ingrid Schulz, Adelheid Schweer und Adelheid Tollning bedankte sich der Verein mit Blumen und einem Präsent.

Nach der Wahl bedankte Heiko Skibbe sich für das entgegengebrachte Vertrauen und informierte die Versammlung noch über die 2019 geplanten Termine. Das sind im März acht Vorstellungen der Theatergruppe im Saal Hubertus, das Kreissängerfest im Mai in Gesmold. Außerdem plant der Chor eine Tagesfahrt am Samstag 13. Juli zur Firma Emsflower nach Emsbüren für alle aktiven und fördernden Mitglieder. Ansprechpartner für die Fahrt ist Adelheid Schweer. Heiko Skibbe gab als Hinweis noch an alle Mitglieder: „Bitte kündigt eure Daueraufträge. Die Mitgliedsbeiträge werden in Zukunft über das SEPA Lastschriftverfahren eingezogen . Weitere Informationen erhalten alle Mitglieder noch schriftlich.“