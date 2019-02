Melle. Luc Paters wundert sich. Der Gesmolder Hundehalter wird über fünf Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes über das Halten von Hunden von der Stadt aufgefordert, seinen Sachkundenachweis vorzulegen. Etwa 600 Halter in Melle müssen ebenfalls mit solcher Post rechnen.

Nero ist jetzt sieben Jahre alt. Hunde haben im Schnitt eine Lebenserwartung von 10 bis 15 Jahren. "Nero hätte auch schon tot sein können", sagt Paters, der einsieht, dass er den Sachkundenachweis noch erbringen muss. Aber warum es fünfeinhalb Jahre dauert, bis die Stadt den anfordert, erstaunt ihn. "Und ich werde ja wahrscheinlich nicht der Einzige sein."

15 Prozent fehlen noch

Ist er tatsächlich nicht. Jeder Hundehalter, der sich nach dem 1. Juli 2011 erstmals einen Hund angeschafft hat und nicht anderweitig als sachkundig gilt, muss den Nachweis über eine theoretische und praktische Prüfung erbringen. Als automatisch sachkundig gelten etwa Tierärzte, Führer von Diensthunden oder Menschen, die einen Blindenhund haben.

Derzeit sind in Melle 3800 Hunde angemeldet. "Etwa 85 Prozent der Hundehalter haben die Sachkunde beziehungsweise eine Haftpflichtversicherung nachgewiesen", beantwortet der städtische Mediensprecher Jürgen Krämer eine Anfrage unserer Redaktion.

Das Bußgeld beträgt 100 Euro, wer sich weigert, zahlt 500

Bereits angeschrieben wurden 800 Halter. Dabei ging es um Anmeldungen aus den Jahren 2012, 2015, 2016 und 2017. Die Stadt habe bei der Einführung des Niedersächsischen Gesetzes über das Halten von Hunden (NHundG) zunächst auf die Eigenverantwortung der Halter gesetzt, "leider, wie man heute sieht, ohne großen Erfolg", konstatiert Jürgen Krämer. Denn 40 Prozent der angeschriebenen Halter mussten erinnert werden. Davon wurden bei rund 70 Prozent Buß- und Zwangsgeldverfahren eingeleitet.



Keine billige Angelegenheit für säumige Nachweiserbringer. 100 Euro werden beim Erstverstoß fällig, zuzüglich 30 Euro Gebühren und Auslagen. Zwangsgeld zahlt, wer sich weigert: 500 Euro plus 120 Gebühren/Auslagen. Wer weiter renitent bleibt, ist mit 1000 Euro dabei. Plus Gebühren.

Nacherfassung für 2012 bis 2014 sowie 2018 hat begonnen

Dass die Stadt überhaupt so alte Anmeldungen nacharbeitet, liegt daran, dass die Neuanmeldungen erst seit 2016 regelmäßig kontrolliert werden, und zwar jeweils für das zurückliegende Jahr. Die Nacherfassung der Anmeldungen für die Jahre 2012 bis 2014 sowie 2018 hat begonnen und soll bis Ende 2020 abgeschlossen sein.

Anzeige Anzeige

"Okay, mein Fehler"

Dass ist auch für Luc Paters in Ordnung. Neros Herrchen, Nero ist übrigens ein Yorkshire Terrier, stört sich aber an der Formulierung, es sei ihm "sicher entgangen", dass er den Sachkundenachweis noch nicht vorgelegt habe. Er verweist auf ein altes Infoblatt der Stadt zum NHundG (vermutlich aus 2011). Dort heißt es: „Die Stadt Melle wird zu gegebener Zeit auf die in Frage kommenden Hundehalter zukommen und den Nachweis der Sachkundeprüfung verlangen“. Als er Nero dann 2013 auf seinen Namen umgemeldet hat (vorher war das Tier auf den Namen von Paters damaliger Freundin gemeldet), habe er bei der Stadt erneut nachgefragt: "Wie ist das denn nun mit dem Hundegesetz?" Da sei ihm gesagt worden, es sei noch nicht ganz klar, wer die Sachkundeprüfung abnehmen dürfe, er werde dann Bescheid bekommen. Obwohl der nicht kam, ist Paters durchaus einsichtig: "Okay, mein Fehler. Ich habe mich dann Laufe der Zeit nicht weiter schlau gemacht."

Weitere 600 Meller Halter (Anmeldungen aus den Jahren 2013, 2014 und 2018) werden von der Stadt ebenfalls Post bekommen.