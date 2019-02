Melle.. Vorhang auf für die Theatergruppe Westerhausen: Im Saal Hubertus führen die Aktiven im März das hochdeutsche Stück "Pension Hollywood" auf.

Unter der Spielleitung von Antje Placke und Günter Schimweg laufen die Vorbereitungen für die Vorstellungen auf Hochtouren.

In dem Stück dreht sich alles um eine Pension: Nach einer feuchtfröhlichen Geburtstagsfeier von Sofie Laubenpieper machen sich deren Schwestern, Martha und Lotte, diese ist etwas scherhörig, für die Abreise fertig. Da Sofie sich selbst einen Wellnessurlaub geschenkt hat reist auch sie ab. Hubert, ihr Gatte, arbeitet nicht gerne, darum stellt er Max als Aushilfe ein. Max glaubt, im früheren Leben ein Indianer gewesen zu sein. Lydia eine Vertreterin für Damenunterwäsche, sowie Dr. Otto, Maria Honigmund, ein vergeistigter Ornithologe, quartieren sich in die Pension ein. Ebenfalls tauschen Bruno und Tina, die auf der Flucht vor der Polizei sind, dort auf. Jetzt spitzt sich die Situation zu.

Termine sind am

Samstag, 9. März 20 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr



Sonntag 10. März 11 Uhr, Einlass ab 9 Uhr



Freitag 15. März 20 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr



Samstag 16.März 20 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr



Sonntag 17.März 11 Uhr, Einlass ab 9 Uhr



Mittwoch 20.März 15:30 Uhr, Einlass ab 14:30 Uhr

Freitag 22.März 20 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr

Samstag 23.März 20:00 Uhr Einlass ab 18:30 Uhr

Vor den Theateraufführungen am Sonntag ab 9 Uhr bietet das Gasthaus Hubertus ein Frühstücksbuffet, und am Mittwoch ab 14.30 Uhr, Kaffee und Kuchen an. Außerdem wird an den Abendvorstellungen ab 18.30 Uhr ein Schnitzelbuffet angeboten.

Der Kartenvorverkauf mit Platzreservierung: beginnt am Samstag 23. Februar. Karten gibt es bei Antje Placke 05422 7387 wochentags ab 17 Uhr. Die Eintrittskarte kostet für Erwachsene acht Euro, Kinder bis zwölf Jahre zahlen vier Euro.

Darsteller sind Jörg Koppe, Anke Köhler, Irene Skibbe, Antje Placke, Günter Schimweg, Linda Zerbe, Kai Rosenau, Jasmin Placke, Eduard Meyer zu Eißen und Kai Möllering. Die Spielleitung haben Antje Placke und Günter Schimweg, als Soufleuse fungiert Bettina Schimweg. Für die Technik ist Heiko Skibbe zuständig, und für das Bühnenbild Kai Möllering, Heiko Skibbe und Wolfgang Chmiel.

Weitere Infos auch unter www.theatergruppe-westerhausen.de.