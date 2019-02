Melle.. Wenn Viva-Akteure das gesellschaftliche und politische Leben im Dorf aufs Korn nehmen, dann folgen witzig-freche Sketche mit Tanz- und Turnformationen sowie quirligen Musikeinlagen. Da bleibt kein Auge trocken, Spontanität ist Trumpf, und das Publikum tobt vor Begeisterung.

Unter dem Motto "Viva - alles nur Theater" erfüllte die seit 15 Jahren eingespielte Laienspielgruppe am Wochenende jegliche Erwartungen an einen unterhaltsamen Abend. Im vollbesetzten Dorfgemeinschaftshaus verfolgten mehr als 400 Besucher die an Esprit und Überraschungseffekten kaum zu überbietenden Aufführungen.

Während hinter dem roten Vorhang noch letzte Aufbauarbeiten liefen, stimmte die Band "Von Weiden" das gespannt wartende Publikum ein. Henning Kreft spielte in bewährter Weise am Akkordeon Liebeslieder zum Mitsingen wie das "Café Oriental", sang von Herzschmerz, Lucy, Poker und Rodeo in Denver, begleitet von Veit Osthoff am elektronischen Kontrabass.





Vorhang auf, und gleich der erste Sketch ein Kracher mit Szenen aus dem Leben der Familie Tiedemann: "Schatz, zieh dich bitte aus", rief Sandra. Der Ehemann folgte aufs Wort und startete in Erwartung amüsanter Sexspielchen den Striptease vor einem ebenso gespannten Publikum. Doch leider war alles ein Missverständnis, denn die irritierte Ehefrau betrat das Zimmer mit dem Wäschekorb im Arm.

Im nächsten Sketch "Beruferaten mit Roberta Lemke" pöbelte Bonzo, gespielt von Christian Jockheck, das Rateteam auf übelste Art an. Der Prolet verstand kaum eine Frage von Jana Hagedorn, Anja Ruwe, Stefanie Liensdorf, Julia Fluchtmann, Nadine Trinogga und Merle Rohden. Sein Beruf lautete: Import/Export.





16 Darsteller spielten in dem mit Insider-Gags gespickten Dorf-Sketch "Die Viva-Apotheke". Die Kunden verlangten vom Apotheker (Georg Teepker) Abhilfe gegen "füüt", "prüüt" und "boingpf". Kein Problem, der holte ein Toilettenpapier für zehn Euro. Frau Sickendiek (Moni Douiri) klagte dagegen über zu niedrigen Blutdruck: "Aufregen muss ich mich nur über meinen Kerl."

"Was passiert in Neuenkirchen"? Das charmante, professionell-eingespielte Moderatorenteam Annemarie Jockheck und Eike Krystosek führte unterhaltsam und informativ durch das Programm: Anschluss des Glasfaserkabels, Versorgungsnot im Oberdorf, Schließung des Oberschul-Kiosks wegen Reichtum, und nachts gibt es Spiegeleier bei McEsch.





Viel Applaus und Beifall erhielt Saskia Hoffmann für ihre bewegende Tanzformation sowie Sina Hoffmann als begnadetes Turntalent. Ersten Kreischalarm erreichten dagegen Manuel Gerling, Maxi Esch und Eike Krystosek. Als coole, jedoch betrunkene Bauarbeiter zeigten sie gefährliche akrobatische Schwankungen auf der Bühne. Das Publikum war hingerissen und forderte Zugaben, die das Trio heftig in Schweiß brachten.





"Surfing USA": Unter diesem Motto heizte das Baywatch-Team der Freiwilligen Feuerwehr Neuenkirchen die Stimmung im Saal zum Abschluss noch einmal richtig an. Das Fazit der Besucher für die Spielleidenschaft der 70 Akteure aus allen Altersklassen lautete daher: "Wieder mal ganz fantastisch und jedes Jahr was Neues".

"Oft improvisieren wir im Team, und die Sketche und Texte entwickeln sich bis zur Generalprobe", erläuterte Georg Teepker, der mit seinem Drehbuch den Rahmen lieferte, unterstützt vom bewährten Orga und Küchenteam sowie Mario Strobkriemann als Fachmann für die Technik.





Der Erlös der Eintrittsgelder wird in diesem Jahr für einen Defibrilator gespendet, der im Foyer der Kreissparkasse in Neuenkirchen öffentlich zugänglich sein soll. Außerdem sind Kurse für Bedienung und Erste Hilfe geplant.