Melle. Im Mordfall der 75-jährigen Ursula U. aus Melle hält sich die Staatsanwaltschaft Osnabrück weiterhin äußerst bedeckt. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten drei der vier Beschuldigten bis zum Tattag keinerlei Kontakt mit dem Opfer“, erklärte Staatsanwalt Lennart Jacobs auf Anfrage.

Am 17. Dezember 2018 hatten zwei Spaziergänger die Leiche der Frau in einem Gebüsch nahe der Gedenkstätte Augustaschacht in Hasbergen gefunden. Die Obduktion ergab, dass die Verstorbene Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war. Ursula U. war erst vor knapp einem Jahr aus Köln nach Melle gezogen, wo Verwandte von ihr wohnen.



Wenige Tage und Wochen nach der Tat gab es vier Festnahmen. Die Beschuldigten sind 24, 25, 35 und 43 Jahre alt. Vor ihrer Verhaftung hatten die Beschuldigten ihren Wohnsitz in Köln. Sie befinden sich weiterhin wegen der bestehenden Haftbefehle in vier unterschiedlichen Gefängnissen in Untersuchungshaft. Als Mordmotiv gab die Staatsanwaltschaft Habgier an, denn auf Bankkonten der Verstorbenen erfolgten Bargeldabhebungen nach ihrem Tod, unter anderem im Großraum Köln.

Ob der Mord in der Wohnung des Opfers in der Meller Innenstadt oder in Hasbergen oder anderswo geschehen ist, wollten die Ermittler ebenfalls nicht preisgeben. Nachbarn in der Wohnanlage hatten wenig Kontakt mit Ursula U. Eine Bewohnerin schloss für sich die Wohnung aber als Tatort aus, denn die Spurensicherung der Polizei habe sich dort nicht allzu lange aufgehalten, und beim Blick durch die offene Wohnungstür sei auch keine Unordnung zu erkennen oder Blut zu sehen gewesen.

Auch zur Art und Weise, wie die Frau ermordet wurde, machte Staatsanwalt Jacobs „aus ermittlungstaktischen Gründen“ keine Angaben. Und: „Weitere Angaben kann ich vor dem Hintergrund der weiterhin laufenden Ermittlungen nicht machen.“