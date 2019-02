28 Aussteller beraten in Melle Verliebte CC-Editor öffnen

© Sünderhuse Photographie

Melle. Am Sonntag dem 24. Februar können sich Brautpaare und Hochzeitsinteressierte im Hotel Van der Valk bei 28 Ausstellern über all das informieren, was für eine Hochzeit wichtig sein kann. Große Modenschauen zeigen außerdem um 12 und 15 Uhr die neusten Trends. Der Eintritt ist frei.