Neuenkirchen. Bei der Jahreshauptversammlung der Fußball-Abteilung des TV Neuenkirchen standen neben der Neuwahl des Vorstandes auch zukünftige Projekte der Abteilung auf der Tagesordnung.

Die Jahreshauptversammlung begann mit der Begrüßung und dem anschließenden Bericht des Senioren-Obmanns Marcus Schiermeier: „Wir sind allgemein im Herren-und im Damenbereich sehr gut aufstellt. Unsere 1. Herren spielt aktuell die bisher stärkste Kreisligasaison der Vereinsgeschichte und steht zudem im Viertelfinale des Kreispokals. Auch unsere 2. Herren wird ihr Saisonziel Klassenerhalt in der 1. Kreisklasse aller Voraussicht nach erreichen können. Die Damen sind personell gut aufgestellt und spielen ebenfalls eine gute Saison“, freut sich Schiermeier über die gute Entwicklung.



Fünf Schiedsrichter

Zudem konnte er auch aus dem Schiedsrichterwesen in Vertretung des verhinderten Schiedsrichterobmanns Björn Steltenkamp positive Nachrichten verkünden: „Wir haben momentan fünf aktive Schiedsrichter, wovon alleine drei in der höchsten Spielklasse auf Kreisebene und ein TVN-Schiedsrichter sogar auf Bezirksebene eingesetzt wird.“

Auch im Jugendbereich ist der allgemein positive Trend spürbar, wie die beiden Jugendobmänner Matthias Fuchs und Frank Nüvemann berichten konnten: „Nach vielen Jahren der Flaute, ist unser Jugendbereich in den vergangenen zwei Jahren stark gewachsen. Wir haben viele junge Nachwuchskräfte für den Fußball-Sport in Neuenkirchen gewinnen können“, so Jugendobmann Frank Nüvemann.

Viele Projekte

Den Abschluss der Jahresberichte bildeten die Ausführungen des Kassenwartes Eike Krystosek. Besonders erfreut zeigte er sich über die Tatsache, dass mit dem Bau der Zuschauertribüne am Wilhelm-Niemann-Sportplatz ein großes Infrastrukturprojekt erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Zudem wird noch zeitnah ein neuer Soccerkäfig für die Fußballjugend gebaut und in Betrieb genommen werden können. Auch die Planungen für den Bau einer neuen Flutlichtanlage auf dem benachbarten Trainingsplatz laufen bereits auf Hochtouren:

Im Anschluss an die Entlastung des Vorstandes, stand die Neuwahl des Vorstandes auf der Tagesordnung. Hier wurden alle Funktionsträger im Amt bestätigt und von den anwesenden Mitgliedern einstimmig wiedergewählt.