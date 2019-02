Bis hinauf zur oberen Glockenstube reicht das Gerüst für die Arbeiten im Vorfeld der Glockenhebung. Foto: Conny Rutsch

Buer. Das Gerüst am "Bueraner Bleistift" steht. So nennen die Einwohner des Meller Stadtteils Buer liebevoll ihren Kirchturm. Das Gerüst reicht bis in Höhe der oberen Glockenstube. Und damit geht das Glockenprojekt der Martinigemeinde Buer in seine Endphase.