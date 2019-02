Melle. Eine 19-jährige Frau ist am späten Donnerstagabend um 23.20 Uhr in der Meller Innenstadt Opfer eines Raubes geworden.

Im Außenbereich einer Bank in der Mühlenstraße wollte sie einen Brief einwerfen, als plötzlich ein Unbekannter auftauchte und ihr den Umschlag aus der Hand riss. Der etwa 1,80 bis 1,85 Meter große Mann flüchtete in unbekannte Richtung. Er trug eine blaue Jeansjacke, ein rot/weiß kariertes Dreieckstuch sowie eine schwarze Cappy. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt. Sie erlitt einen Schock.



Was der Täter wohl nicht wusste: Bei der Beute handelte es sich nicht um Geld sondern lediglich um einen Brief. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 05422-920600 zu melden.