Er verschmilzt mit seiner Gitarre: Tommy Castro in der Bueraner Kulturwerkstatt. Foto: Conny Rutsch

Buer. „Die haben ja ganz schön Energie, die alten Männer.“ Voller Respekt rutschte dieser Satz einem jüngeren Gast raus, als sich die Raucher vor der Kulturwerkstatt in Buer in der Pause des Konzerts von Tommy Castro and the Painkillers die Zigarette anzündeten.