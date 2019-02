Melle. Rot, rot, rot leuchten die Details aus den Schwarzweißfotos: hier zwei Fahrräder, dort zwei Fische, ein Schal oder ein Fensterrahmen. Sie bilden den roten Faden in der Fotoausstellung „Roter Faden“ des Fototreffs Südlengern, die am Donnerstagabend in der Alten Posthalterei eröffnet wurde.

Ein leuchtendroter Pumps an einem Damenfuß hält auf Wadenhöhe an einem Männerbein inne. Die Bewegung ist förmlich zu sehen und die Tangomusik zu hören. Allein der Schuh dominiert mit seinem Rot die sonst schwarzweiße Momentaufnahme der Tanzszene.

Fisch hüpft hinüber

Und dann ist da der Fisch, dem es offensichtlich alleine in seinem großen runden Wasserbehälter zu langweilig geworden ist. Mit einem großen Satz aus dem Wasser heraus springt er hinüber zu seinem fischigen Freund ins Nachbarglas und stoppt seinen Flug in der Luft. Schon allein diese Szene wäre nur in schwarz und weiß gehalten aufsehenerregend, aber die beiden kleinen Fische sind korallenrot, ein unglaublicher Effekt.





Und dann ist da die Frau, die mitten in einem Tulpenfeld steht. Auch dieses Bild – wie alle - ist in Schwarzweiß gehalten. Aber: die Frau trägt einen riesigen Pinsel über der Schulter, mit dem sie eine endlose schmale Tulpenreihe vermeintlich rot angestrichen hat.



Gruppe von Hobbyfotografen

Aus dem Dorfverein „Südlengern aktiv“ bildete sich 2012 eine Gruppe von Hobbyfotografen, die sich einmal im Monat trifft. Dann werden Themen zum Fotografieren erdacht, Workshops zur Fototechnik organisiert oder einfach draußen Fotomotive gesucht. Später am Computer entstehen die ganz eigenen Kreationen mittels fotoverarbeitender Spezialprogramme. Dann ist eben auf einem Foto das Bild des Mannes, der grade ein Schränkchen rot anstreicht, in dem Zimmer an der Wand zu sehen, in dem er selbst sein Schränkchen rot anmalt.





Die Hobbyfotografen Sylvia Kersting, Frank Eilbracht, Ursula Vortriede, Johann Horstmann, Reinhard Zwiener, Willy Fleddermann, Ilona Matheis, Andreas Mühlisch, Katja Schößler und Dirk Schlüter haben mit ihrer ganz eigenen Art des Motivblicks und der Verarbeitung der Fotos eine interessante Werkschau zusammengetragen, die zum Nachdenken anregt, Fragen nach der Technik des Verfremdens hervorruft oder einfach zum Staunen einlädt. Willy Fleddermann führte in das Thema des „Roten Fadens“ ein mit unterstützenden Bildern und Fotos einer Diashow. Martin Bitter umrahmte die Vernissage mit Musik von Benjamin Britten und Frederic Chopin auf der Oboe und am Flügel.

Als Vertreterin der gastgebenden Stadt Melle hieß die stellvertretende Bürgermeisterin Silke Meier die Ausstellungsbesucher in der Alten Posthalterei herzlich willkommen und betonte die Wertigkeit solcher Kulturveranstaltungen in der Stadt.

Die Ausstellung ist bis zum 10. März in den Räumen der Alten Posthalterei zu folgenden Öffnungszeiten zu sehen: mittwochs bis samstags 15 bis 18 Uhr, sonntags 11.15 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.