Melle. Die Polizei geht davon aus, dass nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache für einen Unfall mit fünf Autos auf der A30 bei Melle gewesen ist. Am 5. Februar 2019 wollte ein Fahranfänger demnach zu schnell auf die Autobahn auffahren.

Ein 18-Jähriger aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen hatte an jenem Dienstagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, als er an der Anschlussstelle Melle-Ost auf die A30 in Richtung Hannover fuhr. Das Heck des BMW brach aus, der Wagen schleuderte in die Mittelleitplanke. Drei Autos kollidierten mit dem Auto des Unfallverursachers, das daraufhin Feuer fing und ausbrannte. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Der 55-jährige Fahrer eines Tesla wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 100.000 Euro.

Ob dem Mann der Führerschein entzogen wird, ist noch nicht geklärt. Noch sei das Verfahren gegen den jungen Unfallverursacher, der erst einen Tag vor dem Unglück 18 Jahre alt geworden war, nicht abgeschlossen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Befragung von Zeugen sei noch nicht abgeschlossen. Nass oder gar glatt ist die Fahrbahn an dem Abend jedenfalls nicht gewesen, hatten die Beamten protokolliert.