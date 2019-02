Melle. Die Abstimmung darüber, wer als „Mensch Melle 2019“ am 9. März während der großen Festgala als besondere Persönlichkeit aus dem Stadtgebiet Melle ausgezeichnet wird, läuft auf vollen Touren. Noch bis einschließlich Samstag den 23. Februar kann gewählt werden.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten mitzuwählen:

Post



Für den Postweg nutzen Sie bitte folgende Anschrift: Meller Kreisblatt/ Redaktion, Mühlenstraße 24 in 49324 Melle oder werfen sie Ihren Vorschlag in den dortigen grünen Briefkasten ein. Es genügt der Name des favorisierten Vorschlags oder dessen Nummer.

Telefon

Jedem Kandidaten ist eine Endziffer (siehe Fotos) zugeteilt. Diese wird beim Telefon-Voting benötigt. Wer per Telefon teilnehmen möchte, wählt bitte die folgende Nummer: 0137 580400670 + die Endziffer des Favoriten:

Ilse Fuchs-Raschkowski:



0137580400670 – 01

Kai Behncke:



0137580400670– 02

Marco Plesner:



0137580400670– 03

Der Anruf kostet 0,14 Cent aus dem Telekom-Festnetz.

SMS

Bitte wählen Sie die Nummer 42020. Die Mitteilung sollte den Namen des Kandidaten oder die Endziffer enthalten. Wollen Sie für den Kandidaten 01 voten, dann schreiben Sie (mobil melle 01) oder Ilse Fuchs-Raschkowski. Entsprechend mobil melle 02 oder Kai Behncke sowie mobil melle 03 oder Marco Plesner.

E-Mail

Auch per E-Mail kann abgestimmt werden. Bitte fügen Sie in die Betreffzeile den Namen oder die Endziffer des gewählten Kandidaten ein. Im Textfeld hinterlegen Sie bitte Ihren Namen, Telefonnummer und Anschrift. Die Mailadresse lautet menschmelle@meller-kreisblatt.de

Organisatorisches

Die Leitungen sind noch bis Samstag, 23. Februar, um 24 Uhr geschaltet. Dann ist auch Abgabeschluss (Briefkästen) für die Coupons. Unter allen Teilnehmern, mit Ausnahme der Telefon- und SMS-Abstimmer, und unabhängig davon, für welchen Kandidaten sie gestimmt haben, wird nach dem Abgabeschluss ein Präsentkorb verlost.

Mitarbeiter von NOZ Medien und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.