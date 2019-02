Melle. Einfach das Gläschen aus dem Supermarkt aufdrehen und fertig? Das geht auch anders: Mit den ersten Schritten „Von der Brust oder der Flasche zum Löffel“ machen Hebamme Karin Birke und Heil- und Wildkräuterpädagoge Jürgen Roß Interessierte in ihren Kursen vertraut.

Die ersten Erfahrungen prägen für das ganze Leben. Das gilt auch für das Essen: „Es ist elementar wichtig, mit der Beikost richtig anzufangen“, betont Karin Birke. Eine Doppelstunde lang macht sie deshalb junge Eltern mit den theoretischen Grundlagen einer gesunden Beikost vertraut. In der Küche des Kindergartens St. Marien am Schürenkamp greift ihr Mann Jürgen Roß dann eine weitere Doppelstunde lang zu Kochlöffel und Pürierstab.



Möhren mit Kartoffeln

„Ich bin selbst mit Kartoffeln und Möhren aus dem Garten großgeworden.“ Für ihr Kind möchte Marina Kleinschmidt deshalb nicht zum Fertig-Gläschen greifen. „Selbst gekocht schmeckt es einfach anders“, meint auch Carolin Meise. Aber was darf hinein in die erste Beikost? Und wann ist überhaupt der Zeitpunkt für Brei und Mus gekommen? „Der genaue Zeitpunkt ist von Kind zu Kind verschieden“, erklärt die Hebamme. Als Richtschnur gelten jedoch fünf bis sieben Monate.

Möhren mit Kartoffeln und ein wenig Öl: Zum klassischen Start in die Breikost gibt es durchaus Alternativen. Pastinaken, Petersilienwurzeln, Kürbis, Fenchel und Zucchini brachte Jürgen Roß mit in die Küche des Kindergartens. Sein Tipp: Gleich mehrere Gläschen einer Sorte kochen und dann mit anderen Eltern tauschen. So werden die Geschmacksknospen des Kindes ohne großen Aufwand immer neu angeregt. „Es ist wichtig, möglichst bunt zu essen“, machte Roß Mut zu kulinarischer Abwechslung.

Schmackhafter Salat

Von der profitiert dann auch gleich die ganze Familie. So lässt sich der nicht im Brei verarbeitete Teil des Fenchels ganz leicht mit Orangensaft und Olivenöl zu einem schmackhaften Salat verarbeiten. Etwas später bereichern auch Spinat und rote Beete Speiseplan sowie – etwa ab dem siebten Monat – ein wenig Fleisch und Fisch. Dagegen haben Gewürze auf der Speisekarte erst einmal nichts zu suchen – ebenso wenig wie Zucker. Auch der ab dem sechsten bis achten Monat dazu gegebene Milch-Getreide- oder Getreide-Obst-Brei sollte nicht nachgesüßt werden.

Kochen mit den Kleinen

Beim Kochen selbst dürfen die Kleinen gerne zuschauen. Denn auch die Geräusche und der Anblick des rohen Gemüses sind für sie spannend und anregend. Und wenn dann die ganze Familie gemeinsam am Tisch sitzt, schmeckt der selbst gekochte Brei gleich noch besser.

Der nächste Beikostkurs findet am Montag und Mittwoch, 25. und 27. März, statt. Informationen und Anmeldungen bei Karin Birke, Telefon 05424 2577 oder mobil 0172 1761662, oder per Mail an karin.birke@osnanet.de. Ein Heilwickelkurs schließt sich am 1. April an. Alle Kursangebote finden sich auch im Internet unter www.meller-hebamme.de.