Ortsumgehung: Wellingholzhausen darf wieder hoffen

Wellingholzhausen. Ist es zu früh, im Hinblick auf die Umgehungsstraße Wellingholzhausen von einer dicken Überraschung zu sprechen? Ja, auf jeden Fall. Aber das Wort Hoffnungsschimmer ist berechtigt, findet unser Kommentator.

Augenblicklich ist halt alles noch Spekulation. Das Schreiben von Melles Bürgermeister Reinhard Scholz an die Wellinger CDU kann man zwar so lesen, dass er zu Ostern eine frohe Botschaft überbringen will, aber womöglich wird sie ja auch nur halbfroh. Etwa Beschränkungen für den Verkehr statt der herbeigesehnten Umgehungsstraße.

So oder so, zumindest ist es für die Einwohner eine gute Nachricht, dass die Stadtverwaltung das Projekt als eines der wichtigsten im Bereich Infrastruktur überhaupt ansieht. Das allein macht neue Hoffnung.