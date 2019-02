Wellingholzhausen. Gibt es in Sachen Umgehungsstraße Wellingholzhausen einen Silberstreifen am Horizont? Ein Schreiben von Bürgermeister Reinhard Scholz lässt diese Vermutung zu.

Darin antwortet Scholz auf einen „Hilferuf“ der CDU Wellingholzhausen, die das Meller Stadtoberhaupt bittet, eine Task Force (Arbeitsgruppe) einzurichten, die ermitteln soll, wie es doch noch zu einer Baugenehmigung kommen könnte (wir berichteten). Das Schreiben hatte der Wellinger CDU-Vorsitzende Christoph Heidenescher verfasst.

Treffen im Kreishaus

In seiner Antwort schreibt Scholz, dass das jüngste Treffen einer Task Force, „wie Sie die Runde der Entscheidungsträger benannt haben“, auf seine Initiative hin am 4. Februar im Kreishaus stattgefunden habe. Ebenfalls mit am Tisch saß Melles Stadtbaurat Holger Clodius. Was dabei herausgekommen ist, will die Stadtverwaltung den politischen Gremien nach Ostern vorstellen. Nämlich, „den hieraus resultierenden aktuellen Sachstand“. Außerdem will die Verwaltung dann „einen Verfahrensvorschlag zum weiteren Vorgehen unterbreiten“.

" Eines der wichtigsten Projekte"

Die OKE besitze für ihn hohe Priorität, versichert Scholz in dem Schreiben. OKE steht für Ortskernentlastungsstraße. Angesichts der im CDU-Schreiben geschilderten Situation sei sie sogar „derzeit für die Stadt Melle und für mich persönlich eines der wichtigsten infrastrukturellen Projekte im Grönegau“.

"Wie auch immer der Vorschlag aussehen wird“

Das werden die Wellingholzhausener sicherlich gerne hören. Ortsbürgermeister Bernd Gieshoidt (CDU) kannte das Antwortschreiben am Donnerstag noch nicht, äußerte sich auf Anfrage unserer Redaktion aber erfreut: „Das klingt ja ganz gut. Es ist ja schon mal sehr erfreulich, dass sich in dieser Frage etwas bewegt, wie auch immer der Vorschlag dann aussehen wird.“

Ortsdurchfahrt wird ab 25. Februar gesperrt

In gewisser Weise können die Wellingholzhausener Einwohner übrigens bald schon erfahren, wie es sich anfühlt, wenn der Verkehr aus dem Ortskern verbannt wird. Denn im Zuge der anstehenden Sanierung der Landesstraßen 94 (Dissener Straße) und 95 (Küingdorfer Straße) wird die Ortsdurchfahrt ab dem 25. Februar gesperrt.

