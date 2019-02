Melle. Nach dem 26:23 über Grüppenbühren möchte Handball-Landesligist Eicken im Rennen um den möglichen Relegationsplatz zwei in Wilhelmshaven nachlegen. In der Landesklasse sollte die HSG gegen Schlusslicht Schüttorf II punkten, Eicken II reist zum Tabellennachbar Damme.

Der Erfolg des aktuellen Tabellendritten Eicken gegen Grüppenbühren sei auch ein Zeichen für die neue Stabilität in der Deckung, sagt Trainer Maik Rapczinski: „Da können wir über die gesamte Spieldauer inzwischen ein gutes Level halten.“ Allerdings habe das Team im Spiel nach vorne im Umgang mit den Chancen teils fahrig agiert.

Im Auswärtsspiel am Samstag (19 Uhr) beim Tabellensechsten Wilhelmshavener SSV dürfte es nun nicht eben einfacher werden für die Grönegauer.

Lülf fehlt verletzt

Das gewonnene Hinspiel sei einer der besten Auftritte in der bisherigen Saison gewesen. Das sollte Mut machen gegen ein Team mit viel Potenzial, das seine Möglichkeiten bisher aber nicht immer voll ausgespielt hat. „Wilhelmshaven hat für mich den besten Rückraum der Liga. Das Team galt vor der Saison als Mitfavorit im Titelrennen, hat aber dann einige Formdellen offenbart. Wir müssen dennoch sehr wachsam sein“, fordert der Coach.

Es gelte, die Gastgeber von Beginn an nicht zur Entfaltung kommen zu lassen, indem eigene Fahrlässigkeiten vermieden werden. „Je länger uns das gelingt, desto größer werden unsere Chancen.“ Für die schwere Auswärtsaufgabe steht Kilian Lülf verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

Die siebtplatzierte Eickener Reserve ist derweil in der Landesklasse am Samstag (19 Uhr) beim Sechsten Rot-Weiß Damme gefordert. „Wir wollen uns auswärts gut verkaufen, wissen aber auch, dass in Damme meistens wenig zu holen ist“, erklärt ESV-Trainer Andreas Arens.

Nach der verpassten Sensation bei der 26:29-Niederlage gegen Tabellenführer Georgsmarienhütte steht die achtplatzierte HSG Grönegau-Melle am Sonntag (17 Uhr) im Heimspiel gegen Schlusslicht FC Schüttorf II vor einer Pflichtaufgabe.