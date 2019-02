Ladestation für Elektroautos an Meller Autobahn-Hotel CC-Editor öffnen

Die neue Ladestation befindet sich auf dem parkplatz-Gelände des Hotel Van-der-Valk in Melle. Foto: Fastned

Melle. Das niederländische Unternehmen Fastned, das ein europäisches Netzwerk an Schnellladestationen für Elektroautos baut, hat eine Schnellladestation am Van der Valk Hotel in Melle eröffnet.