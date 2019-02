Melle/Nordenham. Die Floorball-Teams der IGS Melle haben beim Bezirksentscheid in Nordenham den Einzug ins Landesfinale verpasst. Auch der SC Melle bietet die Sportart Floorball neuerdings an.

Dass Randsportarten nicht immer randständig behandelt werden müssen, haben jetzt die 26 Floorball-Spielerinnen und -Spieler der IGS Melle hautnah erleben dürfen. „Das war schon eine tolle Atmosphäre in der Halle, die halbe Schule war auf der Tribüne“, erzählen Marla Belke und Tim Drücker (beide 14 Jahre) vom Floorball-Schul-Cup Bezirksentscheid Weser-Ems in Nordenham bei Bremen.

Auch wenn die beiden geschlechtergemischten Teams der IGS Melle sich am Ende nur im unteren Mittelfeld platzieren konnten, so setzten sie in beiden Altersklassen (Jahrgänge 2002 bis 2005 und 2005 bis 2007) gegen die KGS Wittmund doch Achtungserfolge. „Die meisten von uns sind ja erst ganz frisch dabei“, erzählt Marla Belke.

Hallenhockey mit Plastikbällen

Die Sportart selber sei „eine Art Hockey mit Plastikbällen auf Hallenboden“, erklärt Tim Drücker – und ist daher entsprechend schnell. „Das ist schon ein wahnsinniges Tempo“, kommentiert auch Sportlehrer Markus Gebauer, der die im Rahmen des jahrgangsübergreifenden Unterrichtes trainierenden Schüler begleitete.

Einen neuen Anlauf für die Teilnahme am Landesentscheid wollen die IGS-Nachwuchssportler nun im kommenden Schuljahr wagen. Und vielleicht finden ja auch einige ihren Weg in den Vereinssport. Denn inzwischen hat auch der SC Melle die Sportart in sein Angebot aufgenommen.