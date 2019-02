Maik Hahn kämpft mit dem TSV Riemsloh um den Derbysieg gegen die SV Oldendorf. Foto: Nico Henschen

Melle. In der Tischtennis-Bezirksliga kommt es am Wochenende zum langersehnten Derby zwischen der ersten Männermannschaft des TSV Riemsloh und Oldendorfs Reserve. Zudem treten die SVO-Landesligamänner beim Tabellenführer an. Bei den Frauen will Oldendorf II gegen Tabellennachbar Braunschweig punkten.