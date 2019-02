Mit voller Konzentration schälten Dolunay, Oskar, Finja, Chayenne und Elyesa (vorne von links) die Kartoffeln. Fotos: Norbert Wiegand

Riemsloh. Für eine willkommene Abwechslung vom normalen Unterricht sorgte am Dienstag und Mittwoch die Kochaktion der Landfrauen in der Grundschule in Riemsloh. Mehr als 130 Schüler aus allen acht Klassen erlebten jeweils eine Stunde, in der sie selbst mit regionalen Nahrungsmitteln kochen konnten.