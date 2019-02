Der Kampf der Geschlechter ist das Thema von Benni Stark. Foto: Guido Kollmeier

Bünde In seinem neuen Programm „Kleider. Lachen. Leute“ geht Benni Stark am Freitag, 22. Februar, ab 20 Uhr im Universum Bünde dort hin, wo es so richtig wehtut: in den Verkaufsraum eines Modehauses.