Ihr neues Programm zeigen die Donkosaken Wanja Hlibka am 30. März. Foto: Shanty-Chor

Rödinghausen Der Donkosaken-Chor Serge Jaroff unter Leitung von Wanja Hlibka gastiert mit einem Konzert unter Mitwirkung und in Zusammenarbeit mit dem Shanty-Chor Bruchmühlen am Samstag, 30. März, ab 19 Uhr in der Aula der Gesamtschule Rödinghausen-Schwenningdorf.