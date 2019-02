Buer.. Wenn aus den Pferdehängern in Buer nicht leibhaftige Pferde aussteigen, sondern ihre riesigen Kollegen aus Holz und Leder mit Muskelkraft hinausgetragen werden, dann ist wieder Voltibockzeit in der Turnhalle am Stuckenberg.

Zum 12. Mal lud der Ländlichen Reit- und Fahrverein Buer am Samstag zum traditionellen Voltibockturnier ein. Und sage und schreibe etwa 300 junge und auch erwachsene Pferdeturnkünstler ließen es sich nicht nehmen zu zeigen, was sie an mitunter zirzensischen Übungen am Voltibock beherrschen. Sogar aus Neuenwalde in der Nähe von Cuxhaven war Trainerin Ute Ropers mit ihren jugendlichen Schützlingen angereist. „Bei uns gibt es diese Art von Turnieren in Turnhallen nicht“, erklärte sie. Klar macht es mehr Spaß, in einer Sporthalle als in einer staubigen Reithalle am Voltibock zu turnen. Zwar fehlt hierbei der Schwung, den ein Voltigierpferd für die Übungen mitbringt. Hut ab aber vor den erstaunlichen Leistungen, die die Sportler am hölzernen Vierbeiner präsentierten.







Und auch wenn wie jedes Jahr Richterin Martina Lachtrup mit ihren Assistentinnen den Auftritt der Sportler bewertete und Siegerehrungen erfolgten, stand doch der riesige Spaß bei den großen und kleinen Sportlern im Vordergrund. Immer ein Augenschmaus sind die Auftritte der Jüngeren bei den Themenvorführungen, wenn fantasievolle Kostüme den Turnübungen den optischen Kick verpassen und den Turnern, zumeist Mädels, der Spaß an ihrem Sport so richtig anzumerken ist. Wie jedes Jahr spornten die Zuschauer auf den gut gefüllten Rängen die Sportler an, die sich im vorderen Teil der Halle auf den Voltibocks einturnen konnten.





Peter Pan samt Piraten im Nimmerland präsentierte eine der gastgebenden Gruppen, die auch später mit nahezu zirkusreifen Übungen weitere großartige Leistungen zeigten und entsprechend honoriert wurden. Kleine karnevalistische Turnkünstler bewegten sich ebenso souverän auf dem Voltibock wie eine fantasievoll kostümierte Tiergruppe.





Wie jedes Jahr bereiten sich aber nicht nur Kinder und Jugendliche auf dieses Voltibockturnier vor. Kultcharakter haben inzwischen auch die Erwachsenengruppen, die traditionell am Abend kurz vor den Siegerehrungen das Holzpferd beturnen.





Die Gruppe Alte Herren aus Buer überzeugte am Ende mit ihrer Voltigiervorstellung als Fußballelf. Ein Jahr lang hatten sich die Männer auf ihren Auftritt vorbereitet und schnappten sich den Sieg in der Sparte Oldiegruppen vor den Bueraner Frauen, die ihren Auftritt sogar mit Theaternebel garnierten.

Melles Bürgermeister Reinhard Scholz ließ sich mit seinem Bueraner Amtskollegen Dieter Finke-Gröne ebenso von dem toll organisierten und fröhlichen Wettstreit in den Bann ziehen, wie hunderte Zuschauer, die bis zum Abend die Ränge der Stuckenberghalle füllten.