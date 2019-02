Temperamentvoll: Ingo York, der Mulit-Instrumentalist, Songpoetin Ulla Meinecke und Tastentäter Reinmar Henschke (von links) gastierten in der Bueraner Martinikirche. Foto: Conny Rutsch

Buer.. Die Grand Dame der gesungenen Poesie legt seit Jahrzehnten ihren musikalischen Finger in die Wunden der so ganz anderen Themen. Und immer noch lieben sie ihre Fans für ihre tiefgründigen Songtexte und für ihre unprätentiösen Auftritte: Am Samstagabend gastierte Ulla Meinecke in der Bueraner Martinikirche.