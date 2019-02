Melle.. Diese Verbindung steht für Kontinuität: Anlässlich des 29. Schüleraustausches zwischen dem Gymnasium Melle und dem Commanderij College aus dem niederländischen Gemert hat die Stadt Melle jetzt in der Alten Posthalterei in Melle-Mitte einen Empfang gegeben.

„Ich finde es toll, dass 15 junge Niederländerinnen und Niederländer den Weg in unsere Stadt gefunden haben, um sich hier mit die deutschen Lebensart vertraut zu machen“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin Annegret Mielke in ihrer Begrüßungsansprache.

Beeindruckende Wirtschaftskraft

Die Kommunalpolitiker stellte im Folgenden Melle mit all seinen Vorzügen vor. Die größte Stadt im Landkreis Osnabrück liege reizvoll zwischen Wiehengebirge und Teutoburger Wald, verfüge über eine beeindruckende Wirtschaftskraft, überzeuge mit attraktiven Bildungseinrichtungen und warte mit einem überaus regen kulturellen Leben auf, machte die Rednerin deutlich. „Allein schon vor diesem Hintergrund wünsche ich Euch, dass auch Ihr Euch bei uns in Melle wohlfühlt“, sagte die Rednerin an die jungen Gäste gerichtet.

Dass Melle gut aufgestellt ist, verdeutlichte der ehrenamtliche Städtepartnerschaftsbeauftragte Gottfried Müller. So verfüge die Stadt über nicht weniger als 14 Städtepartnerschaften. Eine rekordverdächtige Zahl, die niedersachsenweit einmalig sei. Erfreut zeigte sich Gottfried Müller darüber, dass zur Völkerverständigung mit den Schülern aus Gemert auch junge Menschen beitrügen. „Das ist unsere Zukunft“, so der Redner.

Anerkennung für Lehrer

Gottfried Müllers abschließender Dank galt abschließend den Lehrkräften Koen Kleskens und Frank Quaedvlieg vom Commanderij College sowie Friederike Uhlenberg und Julia Remark vom Gymnasium Melle für die Vorbereitung und Durchführung der Schüleraustausche. „Dieses Engagement der Pädagogen verdient unsere Anerkennung, da diese die Austausche zusätzlich zu ihrer eigenen Arbeit begleiten“, betonte der Städtepartnerschaftsbeauftragte. Als äußeres Zeichen des Dankes überreichte er den Lehrkräften jeweils eine Flasche Jubiläumssekt mit der Aufschrift „850 Jahre Melle: Gestern – Heute – Morgen“.



Zum Abschluss des offiziellen Teils trugen sich die Schüler sowie die Lehrkräfte in das Gästebuch der Stadt Melle ein.

Die Gäste aus den Niederlanden, die in Familien untergebracht sind, halten sich insgesamt fünf Tage lang in der Stadt auf. Auf dem Programm stehen ein Unterrichtsbesuch im Gymnasium, ein Ausflug nach Bremen mit Besichtigung des Überseemuseums, eine Führung durch das Planetarium in Osnabrück und zu guter Letzt eine Abschiedsparty.