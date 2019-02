Melle.. Zur Jahreshauptversammlung des GZV 67 Gerden im Bayrischen Hof konnte Vorsitzender Gerhard Wenke erfreulicherweise sehr viele aktive und fördernde Mitglieder begrüßen. Ehrung der Vereinsmeister, das alte Jahr Revue passieren lassen, Vorstandswahlen und Veranstaltungen für das neue Jahr festlegen, stand auf der Tagesordnung.

Gleich am Anfang stand die Ehrung der Vereinsmeister 2018 auf der Tagesordnung. Für die Vereinsmeisterschaft sind drei Ausstellungen, von denen jeweils 4 Tieren in die Wertung kommen, erforderlich. Vereinsmeister wurde Hans Muhle auf Zwerg Barnevelder, 2. wurde Matthias Marahrens auf Chabo und 3. Jens Hoffmann auf Bielefelder Zwerg Kennhühner. Jugendvereinsmeister (zwei Schauen) wurde Johannes Sabbert auf Bielefelder Zwerg Kennhühner, 2. Julian Wasmus auf Zwerg Australorps und 3. Ole Langenberg auf Lakenfelder.

Ereignisreiches Jahr

"Wieder ist ein ereignisreiches Jahr zu Ende gegangen" begann der Vorsitzende seinen Jahresrückblick. Sein besonderer Dank galt den vielen Mitgliedern und auch deren Partnern, die den Verein bei all seinen Aktivitäten wohlwollend gegenüberstanden, die viele Stunden ihrer Freizeit in den Verein gesteckt haben, um ihn zu unterstützen.

Besondere Highlights waren sicherlich die Gerdener 950 Jahrfeier und die Grönegau Geflügelschau. Bei der Gerdener 950 Jahrfeier waren viele Vereinsmitglieder aktiv an der Organisation beteiligt. Mit viel Elan wurde im Oktober die Grönegau-Geflügelschau mit angeschlossener Stadtpokalschau der Geflügelzuchtvereine des Grönegaues durchgeführt. Bei der Stadtpokalschau wurde der Heimvorteil genutzt und der Pokal gewonnen.

Zweifacher Europameister

Besonders im züchterischen Bereich konnten wieder viele Vereinsmitglieder mit ihren Tieren auf den auswärtigen Geflügelschauen glänzen und einige Meistertitel erringen. Der Vorsitzende geriet ins Schwärmen als er von den Ausstellungserfolgen der Mitglieder berichtete. Der "Siegeszug" begann bei der Stadtpokalschau in Gerden. Höhepunkt war die Europaschau im dänischen Herning. Hier gelang Matthias Marahrens das Kunststück 2 Europameister-Titel zu erringen. Zusätzlich wurde Matthias Marahrens auch noch Europachampion, dieses gelang auch Reinhard Lechtenfeld mit seinen Zwerg Hamburgern.



Die Bundessiegerschau und 100. Nationale Rassegeflügelschau fand in Leipzig statt. Mit 43667 Tieren war dies 2018 sicherlich die größte Rassegeflügelschau der Welt. Den Bundessiegertitel konnten Klaus Tellbüscher mit Pommerngänsen und Jens Hoffmann mit Bielefelder Zwerg Kennhühner erringen. Eindrucksvoll wurde der hohe Stellenwert der Rassegeflügelzucht beim Gerdener Verein bestätigt. "Für das Ausstellungsjahr 2019 wünsche ich mir, dass es so erfolgreich weitergeht", schloss der Vorsitzende seinen Bericht.

Kassiererin Karin Harig konnte in ihrem Jahresbericht für das abgelaufene Jahr von einer sehr positiven Entwicklung berichten. Kassenprüferin Ursula Hellmann bescheinigte ihr eine vorbildliche Kassenführung und beantragte die Entlastung der Kassiererin und des Gesamtvorstand. Dem wurde einstimmig zugestimmt. Bei Vorstandswahlen wurde Gerhard Wenke, der in diesem Jahr bereits 40 Jahre 1. Vorsitzender ist, wiedergewählt.

Einstimmige Wiederwahl

Einstimmige Wiederwahl gab es auch für Karin Harig als Kassiererin, und Werner Hellmann als Jugendleiter. Neu in den Vorstand kam Karl-Heinz Schlacke als Zuchtwart für Tauben. Zum Kassenprüfer gewählt wurden Jannis Erdmann und Wilhelm Gößling. Der Gesamtvorstand setzt sich wie folgt zusammen: Gerhard Wenke, Vorsitzender: Werner Hellmann, 2. Vorsitzender und Jugendleiter: Matthias Marahrens, Schriftführer: Karin Harig, Kassiererin: Stefan Erdmann, Ausstellungsleiter und Gerätewart: Jens Hoffmann, Zuchtwart Hühner: Karl-Heinz Schlacke, Zuchtwart Tauben; Volker Wenke, Internetbeauftragter: Eberhard Milker.

Der Verein hat zu Jahresbeginn 137 Mitglieder die sich aus 4 Ehrenmitgliedern, 63 Aktive, 4 Jungzüchter und 66 Fördermitglieder zusammensetzen. Auch in diesem Jahr wird es noch einige Veranstaltungen geben. das Highlight am 12. und 13. Oktober mit der Grönegau-Geflügelschau. Ab sofort werden die Monatsversammlungen, jeden letzten Freitag im Monat um 20 Uhr, in den Räumlichkeiten des Club 69 in Melle-Gerden , Anton Schlecker Str. 11a durchgeführt.