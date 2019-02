Notizen aus der Sitzung

Hoyeler Apfelbaumallee

Einen Ortstermin mit Kritikern möglicher Baumfällungen an der Hoyeler Straße in Hoyel kündigte Stadtbaurat Holger Clodius an. Bei dem Termin werde auch der Stadtgärtner dabei sein, beantwortete Clodius Fragen von Silke Meier (Grüne). Ein entscheidendes Argument für die Fällungen sei das erforderliche „Lichtraumprofil“. Es werde nochmals jeder einzelne Baum angeschaut, ob die Fällung vermieden werden kann. Für unvermeidliche Fällungen gäbe es dann Ersatzanpflanzungen.

Waldabholzungen

Auf großflächige Waldabholzungen in mehreren Stadtteilen wies Silke Meier hin. „Es geht an vielen Stellen darum, die Ausbreitung von Schädlingen zu verhindern“, meinte dazu Michael Weßler (CDU). Er sei überzeugt, „dass die Waldbauern wissen, was sie tun“. „Wirtschaftswälder müssen anschließend wieder aufgeforstet werden“, ergänzte Thilo Richter vom städtischen Umweltbüro.

Zu viel Salz gestreut

Den „viel zu großzügigen Einsatz von Salz“ vor städtischen Gebäuden kritisierte Silke Meier. „Das einzige Weiß, das nach dem Abtauen des Schnees übrig geblieben ist, sind große Salzflecken auf Treppen und Wegen“, stellte sie fest. Sie befürwortete die Verwendung von Granulat.

Naturführungen und Amphibien

„50 Veranstaltungen und mehr als 7000 Teilnehmer“ - Thilo Richter vom Umweltbüro informierte über weitere Zuwächse bei den Naturführungen. Im vergangenen Jahr gab es 14000 gerettete Amphibien. Bei den demnächst beginnenden Amphibienwanderungen sollen 3650 Meter Zaun an 15 Sammelstellen aufgestellt werden. Veränderte Wanderwege der Kröten sollen dem Umweltamt mitgeteilt werden.